https://ria.ru/20221103/sud-1829019150.html

Суд признал незаконным арест счета немки Липп за репортажи про Донбасс

Суд признал незаконным арест счета немки Липп за репортажи про Донбасс - РИА Новости, 03.11.2022

Суд признал незаконным арест счета немки Липп за репортажи про Донбасс

Суд немецкого города Люнебурга удовлетворил жалобу адвоката гражданки ФРГ Алины Липп, которой вменяется статья о "поощрении и одобрении преступных действий"... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:00

2022-11-03T16:00

2022-11-03T16:00

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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Суд немецкого города Люнебурга удовлетворил жалобу адвоката гражданки ФРГ Алины Липп, которой вменяется статья о "поощрении и одобрении преступных действий" против Украины, арест её счета в мае был неправомерным.Против Алины Липп, проживающей на данный момент в Российской Федерации, в мае прокуратурой ФРГ было заведено дело по подозрению в попустительстве преступлениям на основании её высказываний о событиях на территории Донбасса и Украины. В ходе расследования, которое идёт по сей день, у Липп арестовали с ее счета сумму в 1608 евро."В ответ на жалобу обвиняемой решение суда Люнебурга от 05.05.2022 отменяется", - говорится в новом решении, которое Липп получила по адресу своей прописки в Германии.В документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, поясняется, что суд признал жалобу о незаконности ареста счёта подзащитной, поданную ранее адвокатом девушки, "правомерной и аргументированной". Тем самым суд отменяет свое решение от 5 мая об аресте счёта. Также Липп оповещают, что ранее суд также отклонил требование прокуратура отказать в принятии жалобы.Липп также получила письмо от своего банка, где тот оповещает девушку о возврате 239 вместо 1608 евро.Ранее в разговоре с РИА Новости Липп сообщала, что решением земельного суда по ходатайству прокуратуры Люнебурга у нее будет списана определенная сумма денег, так как прокуратура полагает, что Липп за свою деятельность получала от подписчиков денежные вознаграждения. Пресс-секретарь прокуратуры сообщал ранее, что это является временной мерой предосторожности, которая должна обеспечить право государства на возмещение этих сумм.В полученном Липп ранее документе, местная прокуратура оповестила её о прошедшем ещё 5 мая заседании, которое прошло без предварительного слушания, так как это "могло навредить расследованию". За её высказывания о событиях в Донбассе Липп вменяется статья о "поощрении и одобрении преступных действий" против Украины, по которой ей грозит до трёх лет тюрьмы.Липп представляется свободной журналисткой и с начала спецоперации России на Украине освещает события на территории Донбасса в своем канале Neues aus Russland ("Новости из России") в Telegram, где у нее около 184 тысяч подписчиков. Липп публикует свидетельства событий в Донбассе, интервью с пострадавшими от украинских обстрелов жителями и ведет сбор пожертвований на свою деятельность.

https://ria.ru/20220622/latviya-1797303158.html

https://ria.ru/20221027/chekhiya-1827255788.html

https://ria.ru/20221031/shpionazh-1828220261.html

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