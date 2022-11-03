https://ria.ru/20221103/starlink-1829057219.html

В Киеве заявили о поиске альтернативы компании Маска Starlink

В Киеве заявили о поиске альтернативы компании Маска Starlink - РИА Новости, 03.11.2022

В Киеве заявили о поиске альтернативы компании Маска Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что хотя Киев и доверяет предпринимателю Илону Маску с его системой спутниковой связи Starlink, на РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:15

2022-11-03T17:15

2022-11-03T17:17

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технологии

илон маск

михаил федоров

украина

киев

лиссабон (город)

spacex

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что хотя Киев и доверяет предпринимателю Илону Маску с его системой спутниковой связи Starlink, на Украине пытаются найти новых партнеров для предоставления интернета."Одна из причин, почему я приехал на Web Summit - это также поиск новых партнеров и продолжение развития отношений и взаимодействия с новыми партнерами... Связь - это критически важно. Мы работаем над этим 24 часа в день", - сказал на мероприятии в Лиссабоне Федоров, слова которого приводит агентство Рейтер.Накануне Федоров заявил, что Илон Маск лично заверил его в том, что продолжит обеспечивать доступ к системе Starlink на Украине.В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.

https://ria.ru/20221103/mask-1829026675.html

украина

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