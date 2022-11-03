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США уличили в "ядерном лицемерии"

США уличили в "ядерном лицемерии" - РИА Новости, 03.11.2022

США уличили в "ядерном лицемерии"

Из-за своей истории США не имеют право обвинять другие страны в угрозах ядерной войной, заявил старший научный сотрудник Cato Institute и бывший специальный... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:26

2022-11-03T16:26

2022-11-03T17:47

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Из-за своей истории США не имеют право обвинять другие страны в угрозах ядерной войной, заявил старший научный сотрудник Cato Institute и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative."Будучи первой ядерной державой, США не только использовали ядерное оружие, но и часто угрожали его применением — даже против неядерных государств", — написал автор.Он напомнил, что сразу после Второй мировой войны СССР имел большое численное преимущество в обычных силах в Европе. И это стало поводом для угроз США применить оружие массового поражения против Москвы.В ноябре 1950 года другой хозяин Белого дома Гарри Трумэн заявил, что использование ядерного оружия в Корее "активно рассматривается".Помимо этого, президент Дуайт Эйзенхауэр говорил, что не видит причин, по которым ядерное оружие "нельзя использовать точно так же, как пули". А вице-президент Ричард Никсон называл тактическое атомное оружие "обычным" и угрожал его ударами по "силам агрессора".Американские военные готовились к применению ядерного оружия и во Вьетнаме, напомнил Бэндоу.Кроме того, автор добавил, что во время Войны Судного дня в 1973 году арабские страны застигли Израиль врасплох и он находился на грани военного поражения. Тем не менее еврейское государство переломило ситуацию, в том числе благодаря значительным поставкам вооружения по воздуху из США. Вашингтон тогда косвенно угрожал применить ядерное оружие против Советского Союза, если Москва вмешается в конфликт."В лихорадочные последние дни войны Соединенные Штаты зафиксировали то, что казалось радиацией с советского грузового судна, направлявшегося в Египет, и сделали вывод — почти наверняка ошибочный, — что Москва перебрасывает ядерные боеголовки в Каир. Отчасти в ответ на это 24 октября Вашингтон в четвертый раз в истории привел свои ядерные силы в состояние глобальной боевой готовности — с тех пор этот шаг предпринимался лишь дважды", — привел автор данные Foreign Policy.В 2002 году администрация Джорджа Буша — младшего добавила в свою стратегию национальной безопасности положение, согласно которому "США <...> оставляют за собой право ответить подавляющей силой — включая использование всех наших возможностей — на применение оружия массового уничтожения против Соединенных Штатов, их сил, друзей и союзников". Автор указал, что в Пентагоне разрабатывали и другие планы по возможному применению ядерного оружия, но документы, свидетельствующие об этом, вероятно, засекречены.В публикации отмечается, что США продолжают почти ежедневно делать ядерные предупреждения. Только на прошлой неделе, выступая перед Южной Кореей и Японией, заместитель государственного секретаря Венди Шерман заявила, что Вашингтон готов "использовать весь спектр оборонных возможностей Штатов для защиты союзников, включая ядерные, обычные и противоракетные средства".В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные Москве страны.При этом российское Минобороны заявляло, что располагает информацией о планах Киева устроить на своей территории провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

https://ria.ru/20221103/ucheniya-1828996824.html

https://ria.ru/20221103/ssha-1828854995.html

https://ria.ru/20221103/patrushev-1828870675.html

https://ria.ru/20221102/mid-1828716699.html

https://ria.ru/20221101/kndr-1828302133.html

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