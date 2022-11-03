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Патрушев рассказал, как США формируют выгодное для себя инфополе - РИА Новости, 03.11.2022
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Медиавойны
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Патрушев рассказал, как США формируют выгодное для себя инфополе
Патрушев рассказал, как США формируют выгодное для себя инфополе - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев рассказал, как США формируют выгодное для себя инфополе
США с помощью клеветы, подкрепленной самыми современными технологиями, формируют выгодное для себя информационное поле, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:17
2022-11-03T11:17
медиавойны
в мире
технологии
николай патрушев
россия
сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США с помощью клеветы, подкрепленной самыми современными технологиями, формируют выгодное для себя информационное поле, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Странами Запада постоянно наращивается применение всего комплекса имеющихся в их распоряжении гибридных инструментов, предназначенных для насаждения либеральных ценностей, финансирования несистемной оппозиции, разжигания межнациональной розни и сепаратистских настроений, эскалации межконфессиональных и этнических конфликтов, реализации сценариев цветных революций", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ. По его словам, "авангардом" этих средств по-прежнему являются подконтрольные Вашингтону неправительственные организации, СМИ и оппозиционные лидеры."США, применяя самые современные технологии, формируют выгодное для себя информационное поле, выступая организаторами клеветнических кампаний и перекладывая ответственность за происходящее на других членов международного сообщества", - отметил секретарь Совбеза РФ. "Так, буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" была развернута активная кампания в целях обвинения России", - напомнил он.Однако очевидно, что основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил, подчеркнул Патрушев.
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в мире, технологии, николай патрушев, россия, сша
Медиавойны, В мире, Технологии, Николай Патрушев, Россия, США
11:17 03.11.2022
 
Патрушев рассказал, как США формируют выгодное для себя инфополе

Патрушев заявил, что США с помощью клеветы формируют выгодное для себя информационное поле

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США с помощью клеветы, подкрепленной самыми современными технологиями, формируют выгодное для себя информационное поле, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Странами Запада постоянно наращивается применение всего комплекса имеющихся в их распоряжении гибридных инструментов, предназначенных для насаждения либеральных ценностей, финансирования несистемной оппозиции, разжигания межнациональной розни и сепаратистских настроений, эскалации межконфессиональных и этнических конфликтов, реализации сценариев цветных революций", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ. По его словам, "авангардом" этих средств по-прежнему являются подконтрольные Вашингтону неправительственные организации, СМИ и оппозиционные лидеры.
"США, применяя самые современные технологии, формируют выгодное для себя информационное поле, выступая организаторами клеветнических кампаний и перекладывая ответственность за происходящее на других членов международного сообщества", - отметил секретарь Совбеза РФ. "Так, буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" была развернута активная кампания в целях обвинения России", - напомнил он.
Однако очевидно, что основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил, подчеркнул Патрушев.
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