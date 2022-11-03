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Конгрессмен призвал США не вмешиваться в конфликт на Украине
Конгрессмен призвал США не вмешиваться в конфликт на Украине - РИА Новости, 03.11.2022
Конгрессмен призвал США не вмешиваться в конфликт на Украине
США не должны вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, заявил РИА Новости член палаты представителей, республиканец Пол Госар. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:29
2022-11-03T08:29
2022-11-03T10:02
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США не должны вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, заявил РИА Новости член палаты представителей, республиканец Пол Госар."США не играют никакой роли в данном вопросе. Границы между Россией и Украиной не должны волновать США, особенно когда наша собственная южная граница не защищена и за прошедшие 20 месяцев ее пересекли более пяти миллионов нелегалов, а также достаточно фентанила (синтетический опиоид. — Прим. ред.), чтобы убить каждого мужчину, женщину и ребенка в США", — сказал конгрессмен.Оценивая перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины, он выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом "могут и должны быть начаты"."Помощь в достижении мира — вот подходящая роль для США и ООН", — указал политик, добавив, что выработка "подлинного решения" потребует участия всех мировых лидеров.Письменное заявление Госара в ответ на вопросы РИА Новости предоставила его пресс-служба.Политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Феникс, штат Аризона, на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, этот город расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога по данной проблематике.
https://ria.ru/20221103/administratsiya-1828827655.html
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В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Россия, Украина, Конгресс США, ООН
08:29 03.11.2022 (обновлено: 10:02 03.11.2022)
Конгрессмен призвал США не вмешиваться в конфликт на Украине
Конгрессмен Госар призвал США не вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной