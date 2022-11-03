https://ria.ru/20221103/ssha-1828854336.html

Конгрессмен США призвал ставить на первое место интересы американцев

Конгрессмен США призвал ставить на первое место интересы американцев - РИА Новости, 03.11.2022

Конгрессмен США призвал ставить на первое место интересы американцев

Администрации США Джо Байдена следует уделять первостепенное внимание проблемам своих граждан, на решение которых у нее не хватает финансирования, при этом для... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:18

2022-11-03T08:18

2022-11-03T08:18

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Администрации США Джо Байдена следует уделять первостепенное внимание проблемам своих граждан, на решение которых у нее не хватает финансирования, при этом для нового масштабного транша помощи Украине миллиарды долларов "внезапно" появляются, заявил РИА Новости член палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона."Американцам говорят, что у (властей) не хватило денег, чтобы построить стену вдоль собственной границы (с Мексикой), но внезапно волшебным образом появляются 50 миллиардов долларов для защиты украинской границы", - сказал конгрессмен, чье письменное заявление в ответ на вопросы агентства предоставила его пресс-служба. Таким образом он прокомментировал роль США в украинском конфликте.Госар полагает, что ставить проблемы американцев на первое место - лучшая политика из возможных для администрации.Политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога по данной проблематике.Телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщала в конце октября, что Конгресс до января 2023 года может одобрить выделение Украине нового пакета помощи на сумму около 50 миллиардов долларов. Законодатели опасаются, что по итогам намеченных на 8 ноября промежуточных выборов новый состав Конгресса может занять "более скептическую позицию относительно помощи Киеву". Исходя из этого, конгрессмены рассчитывают выделить миллиарды долларов в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828854164.html

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в мире, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, аризона, конгресс сша, nbc