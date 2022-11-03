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Конгрессмен США призвал ставить на первое место интересы американцев - РИА Новости, 03.11.2022
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Конгрессмен США призвал ставить на первое место интересы американцев
Конгрессмен США призвал ставить на первое место интересы американцев - РИА Новости, 03.11.2022
Конгрессмен США призвал ставить на первое место интересы американцев
Администрации США Джо Байдена следует уделять первостепенное внимание проблемам своих граждан, на решение которых у нее не хватает финансирования, при этом для... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:18
2022-11-03T08:18
в мире
владимир путин
владимир зеленский
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Администрации США Джо Байдена следует уделять первостепенное внимание проблемам своих граждан, на решение которых у нее не хватает финансирования, при этом для нового масштабного транша помощи Украине миллиарды долларов "внезапно" появляются, заявил РИА Новости член палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона."Американцам говорят, что у (властей) не хватило денег, чтобы построить стену вдоль собственной границы (с Мексикой), но внезапно волшебным образом появляются 50 миллиардов долларов для защиты украинской границы", - сказал конгрессмен, чье письменное заявление в ответ на вопросы агентства предоставила его пресс-служба. Таким образом он прокомментировал роль США в украинском конфликте.Госар полагает, что ставить проблемы американцев на первое место - лучшая политика из возможных для администрации.Политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога по данной проблематике.Телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщала в конце октября, что Конгресс до января 2023 года может одобрить выделение Украине нового пакета помощи на сумму около 50 миллиардов долларов. Законодатели опасаются, что по итогам намеченных на 8 ноября промежуточных выборов новый состав Конгресса может занять "более скептическую позицию относительно помощи Киеву". Исходя из этого, конгрессмены рассчитывают выделить миллиарды долларов в ближайшие месяцы.
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, аризона, конгресс сша, nbc
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, Аризона, Конгресс США, NBC
08:18 03.11.2022
 
Конгрессмен США призвал ставить на первое место интересы американцев

Конгрессмен Госар заявил, что нужно помогать в первую очередь американцам, а не Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар
Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Администрации США Джо Байдена следует уделять первостепенное внимание проблемам своих граждан, на решение которых у нее не хватает финансирования, при этом для нового масштабного транша помощи Украине миллиарды долларов "внезапно" появляются, заявил РИА Новости член палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона.
"Американцам говорят, что у (властей) не хватило денег, чтобы построить стену вдоль собственной границы (с Мексикой), но внезапно волшебным образом появляются 50 миллиардов долларов для защиты украинской границы", - сказал конгрессмен, чье письменное заявление в ответ на вопросы агентства предоставила его пресс-служба. Таким образом он прокомментировал роль США в украинском конфликте.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:11
США готовы жертвовать жителями России и Украины, заявил конгрессмен
Госар полагает, что ставить проблемы американцев на первое место - лучшая политика из возможных для администрации.
Политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога по данной проблематике.
Телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщала в конце октября, что Конгресс до января 2023 года может одобрить выделение Украине нового пакета помощи на сумму около 50 миллиардов долларов. Законодатели опасаются, что по итогам намеченных на 8 ноября промежуточных выборов новый состав Конгресса может занять "более скептическую позицию относительно помощи Киеву". Исходя из этого, конгрессмены рассчитывают выделить миллиарды долларов в ближайшие месяцы.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00Медиавойны
Илон Маск любит свободу слова, но свобода слова его не любит
 
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