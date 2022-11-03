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США готовы жертвовать жителями России и Украины, заявил конгрессмен - РИА Новости, 03.11.2022
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США готовы жертвовать жителями России и Украины, заявил конгрессмен
США готовы жертвовать жителями России и Украины, заявил конгрессмен - РИА Новости, 03.11.2022
США готовы жертвовать жителями России и Украины, заявил конгрессмен
Конфликт на Украине активно подогревают третьи стороны, включая США и Великобританию, которые готовы пожертвовать жизнями как российских, так и украинских... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:11
2022-11-03T08:11
в мире
владимир путин
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
великобритания
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине активно подогревают третьи стороны, включая США и Великобританию, которые готовы пожертвовать жизнями как российских, так и украинских граждан без какой-либо логики, заявил РИА Новости член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона."Действительно, что необычно в ситуации с Украиной, так это ярко выраженный уровень разжигания войны третьими сторонами, включая США и Великобританию. Эти третьи стороны, похоже, вполне готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев, руководствуясь мотивами, которые не вписываются ни в какую логику", - сказал конгрессмен, чье письменное заявление в ответ на вопросы агентства представила его пресс-служба.По мнению Госара, данные страны "ничего не делали с 2014 года, пока активная прокси-война только назревала, и было время разрешить пограничные вопросы". "Наконец, сохраняется давняя обеспокоенность тем, что семья (президента США) Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира и вместо этого заставила обычно ориентированных на мир демократов перейти в режим войны без видимой причины, которая была бы выгодна Соединенным Штатам", - добавил собеседник агентства.Политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога по данной проблематике.
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, великобритания, конгресс сша
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, Великобритания, Конгресс США
08:11 03.11.2022
 
США готовы жертвовать жителями России и Украины, заявил конгрессмен

Конгрессмен Госар: США и Великобритания готовы жертвовать жизнями жителей России и Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине активно подогревают третьи стороны, включая США и Великобританию, которые готовы пожертвовать жизнями как российских, так и украинских граждан без какой-либо логики, заявил РИА Новости член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона.
"Действительно, что необычно в ситуации с Украиной, так это ярко выраженный уровень разжигания войны третьими сторонами, включая США и Великобританию. Эти третьи стороны, похоже, вполне готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев, руководствуясь мотивами, которые не вписываются ни в какую логику", - сказал конгрессмен, чье письменное заявление в ответ на вопросы агентства представила его пресс-служба.
По мнению Госара, данные страны "ничего не делали с 2014 года, пока активная прокси-война только назревала, и было время разрешить пограничные вопросы". "Наконец, сохраняется давняя обеспокоенность тем, что семья (президента США) Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира и вместо этого заставила обычно ориентированных на мир демократов перейти в режим войны без видимой причины, которая была бы выгодна Соединенным Штатам", - добавил собеседник агентства.
Политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога по данной проблематике.
Военнослужащий, стоящий рядом с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 05:22
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину
 
В миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВеликобританияКонгресс США
 
 
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