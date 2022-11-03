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Опрос: больше половины американцев не хотят второго срока для Байдена - РИА Новости, 03.11.2022
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Опрос: больше половины американцев не хотят второго срока для Байдена
Опрос: больше половины американцев не хотят второго срока для Байдена - РИА Новости, 03.11.2022
Опрос: больше половины американцев не хотят второго срока для Байдена
Больше половины американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок, и больше четверти ждут его импичмент в случае победы... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T01:34
2022-11-03T01:34
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Больше половины американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок, и больше четверти ждут его импичмент в случае победы республиканцев на выборах в конгресс, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Economist совместно с исследовательской организацией YouGov.Согласно представленным табличным значениям, 54% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы Байден вновь участвовал в президентской гонке в 2024 году. В поддержку кандидатуры президента, которому в ноябре исполняется 80 лет, выступили 27% респондентов.При этом те же 27% американцев полагают, что если республиканцам удастся установить контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, то Байдена ждет импичмент.Опрос также показал, что большинство американских граждан (59%) не хотят, чтобы и экс-президент США Дональд Трамп участвовал в следующих выборах. В поддержку его кандидатуры выступили только 28% опрошенных.Официально ни Байден, ни Трамп не выдвигали свои кандидатуры на выборы 2024 года, хотя по сообщениям СМИ оба политика ведут подготовку к ним.Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 1500 совершеннолетних граждан США старше 18 лет, включая 1330 зарегистрированных избирателей. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 3,3%, а также плюс-минус 3% отдельно для зарегистрированных избирателей.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, общество
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Общество
01:34 03.11.2022
 
Опрос: больше половины американцев не хотят второго срока для Байдена

Economist: 54 процента американцев не хотят второго президентского срока для Байдена

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Больше половины американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок, и больше четверти ждут его импичмент в случае победы республиканцев на выборах в конгресс, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Economist совместно с исследовательской организацией YouGov.
Согласно представленным табличным значениям, 54% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы Байден вновь участвовал в президентской гонке в 2024 году. В поддержку кандидатуры президента, которому в ноябре исполняется 80 лет, выступили 27% респондентов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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При этом те же 27% американцев полагают, что если республиканцам удастся установить контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, то Байдена ждет импичмент.
Опрос также показал, что большинство американских граждан (59%) не хотят, чтобы и экс-президент США Дональд Трамп участвовал в следующих выборах. В поддержку его кандидатуры выступили только 28% опрошенных.
Официально ни Байден, ни Трамп не выдвигали свои кандидатуры на выборы 2024 года, хотя по сообщениям СМИ оба политика ведут подготовку к ним.
Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 1500 совершеннолетних граждан США старше 18 лет, включая 1330 зарегистрированных избирателей. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 3,3%, а также плюс-минус 3% отдельно для зарегистрированных избирателей.
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