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В администрации Путина предложили усилить мониторинг соцсетей - РИА Новости, 03.11.2022
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В администрации Путина предложили усилить мониторинг соцсетей
В администрации Путина предложили усилить мониторинг соцсетей - РИА Новости, 03.11.2022
В администрации Путина предложили усилить мониторинг соцсетей
Необходимо усилить мониторинг социальных сетей на предмет разжигания межнациональной, межрелигиозной розни, а также фейков о Вооруженных силах РФ и мобилизации, РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:48
2022-11-03T13:48
магомедсалам магомедов
россия
общество
технологии
социальные сети
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Необходимо усилить мониторинг социальных сетей на предмет разжигания межнациональной, межрелигиозной розни, а также фейков о Вооруженных силах РФ и мобилизации, заявил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.Как подчеркнул Магомедов, учитывая давление западных стран на межнациональные отношения в России, которое будет только усиливаться, необходима консолидация российского общества."Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооруженных силах и мобилизации. Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной, муниципальной службе или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодежи - преподавателей школ и вузов", - сказал Магомедов, выступая на пленарном заседании в рамках III Всероссийского форума "Народы России".
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магомедсалам магомедов, россия, общество, технологии, социальные сети
Магомедсалам Магомедов, Россия, Общество, Технологии, Социальные сети
13:48 03.11.2022
 
В администрации Путина предложили усилить мониторинг соцсетей

Магомедов предложил усилить мониторинг соцсетей на предмет фейков и разжигания розни

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Необходимо усилить мониторинг социальных сетей на предмет разжигания межнациональной, межрелигиозной розни, а также фейков о Вооруженных силах РФ и мобилизации, заявил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
Как подчеркнул Магомедов, учитывая давление западных стран на межнациональные отношения в России, которое будет только усиливаться, необходима консолидация российского общества.
"Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооруженных силах и мобилизации. Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной, муниципальной службе или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодежи - преподавателей школ и вузов", - сказал Магомедов, выступая на пленарном заседании в рамках III Всероссийского форума "Народы России".
Компьютеры в темной комнате - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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