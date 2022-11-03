https://ria.ru/20221103/sotsseti-1828959096.html

В администрации Путина предложили усилить мониторинг соцсетей

В администрации Путина предложили усилить мониторинг соцсетей - РИА Новости, 03.11.2022

В администрации Путина предложили усилить мониторинг соцсетей

Необходимо усилить мониторинг социальных сетей на предмет разжигания межнациональной, межрелигиозной розни, а также фейков о Вооруженных силах РФ и мобилизации, РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:48

2022-11-03T13:48

2022-11-03T13:48

магомедсалам магомедов

россия

общество

технологии

социальные сети

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Необходимо усилить мониторинг социальных сетей на предмет разжигания межнациональной, межрелигиозной розни, а также фейков о Вооруженных силах РФ и мобилизации, заявил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.Как подчеркнул Магомедов, учитывая давление западных стран на межнациональные отношения в России, которое будет только усиливаться, необходима консолидация российского общества."Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооруженных силах и мобилизации. Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной, муниципальной службе или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодежи - преподавателей школ и вузов", - сказал Магомедов, выступая на пленарном заседании в рамках III Всероссийского форума "Народы России".

https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

магомедсалам магомедов, россия, общество, технологии, социальные сети