https://ria.ru/20221103/sng-1828872108.html

Секретари Совбезов СНГ обсудят ядерную безопасность

Секретари Совбезов СНГ обсудят ядерную безопасность - РИА Новости, 03.11.2022

Секретари Совбезов СНГ обсудят ядерную безопасность

Секретари Советов безопасности стран СНГ на встрече в Москве обсудят вопросы обеспечения ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:09

2022-11-03T10:09

2022-11-03T11:38

в мире

снг

николай патрушев

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретари Советов безопасности стран СНГ на встрече в Москве обсудят вопросы обеспечения ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.По словам Патрушева, на повестке встречи также "деструктивная деятельность иностранных НКО и СМИ", террористическая угроза со стороны группировок, действующих в Афганистане, борьба с "героизацией фашизма и фальсификацией истории на пространстве СНГ"."По результатам нашего заседания наметим скоординированные меры для взаимодействия наших компетентных органов в 2023 году", - добавил секретарь.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, снг, николай патрушев