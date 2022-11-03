https://ria.ru/20221103/sng-1828872108.html
Секретари Совбезов СНГ обсудят ядерную безопасность
Секретари Совбезов СНГ обсудят ядерную безопасность - РИА Новости, 03.11.2022
Секретари Совбезов СНГ обсудят ядерную безопасность
Секретари Советов безопасности стран СНГ на встрече в Москве обсудят вопросы обеспечения ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:09
2022-11-03T10:09
2022-11-03T11:38
в мире
снг
николай патрушев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретари Советов безопасности стран СНГ на встрече в Москве обсудят вопросы обеспечения ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.По словам Патрушева, на повестке встречи также "деструктивная деятельность иностранных НКО и СМИ", террористическая угроза со стороны группировок, действующих в Афганистане, борьба с "героизацией фашизма и фальсификацией истории на пространстве СНГ"."По результатам нашего заседания наметим скоординированные меры для взаимодействия наших компетентных органов в 2023 году", - добавил секретарь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, снг, николай патрушев
В мире, СНГ, Николай Патрушев
10:09 03.11.2022 (обновлено: 11:38 03.11.2022)
Секретари Совбезов СНГ обсудят ядерную безопасность
Патрушев: секретари Совбезов СНГ на встрече в Москве обсудят ядерную безопасность
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретари Советов безопасности стран СНГ на встрече в Москве обсудят вопросы обеспечения ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.
"Заслушаем информацию по вопросу обеспечения ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия", - сказал Патрушев, открывая встречу в четверг.
По словам Патрушева, на повестке встречи также "деструктивная деятельность иностранных НКО и СМИ", террористическая угроза со стороны группировок, действующих в Афганистане, борьба с "героизацией фашизма и фальсификацией истории на пространстве СНГ".
"По результатам нашего заседания наметим скоординированные меры для взаимодействия наших компетентных органов в 2023 году", - добавил секретарь.