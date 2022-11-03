https://ria.ru/20221103/smartfon-1828402823.html

Обзор смартфона realme GT Neo 3T: флагман для комфортной жизни

Обзор смартфона realme GT Neo 3T: флагман для комфортной жизни - РИА Новости, 03.11.2022

Обзор смартфона realme GT Neo 3T: флагман для комфортной жизни

Бренд realme представил в России свой новый смартфон — realme GT Neo 3T вобрал в себя проверенные временем решения. Познакомимся с очередным субфлагманом... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:12

2022-11-03T11:12

2022-11-03T11:12

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россия

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экономика

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Бренд realme представил в России свой новый смартфон — realme GT Neo 3T вобрал в себя проверенные временем решения. Познакомимся с очередным субфлагманом бренда.ДизайнНовинка выполнена в уже ставшим классическом стиле realme — плавные обводы корпуса, задняя панель из матового пластика, крупная площадка камерного блока и врезанный в экран датчик фронталки. Все это задает общий дружелюбный стиль смартфона, который понравится практически каждому пользователю.Из пластика выполнена не только задняя панель, но и рамка корпуса — это довольно практичное решение, способное сэкономить пользователю деньги и нервы. Ведь дорогостоящий ремонт моделей со стеклянным корпусом, даже при падении с незначительной высоты, практически неизбежен. GT Neo 3T весит стандартные, для своих размеров, 194 г, его легко держать даже на вытянутой руке, а в кармане он не мешается.Рамки экрана здесь настолько тонкие, что говорить о каком-то подбородке уже не приходится — прогресс неумолим и в среднем классе. Дисплей, что для realme уже традиция, прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием. Поверх него дополнительно нанесена качественная пленка.В России доступны две расцветки realme GT Neo 3T: Shade Black (как у нас на тесте) и Drifting White. И если первый, это такая строгая "классика", то вот второй цвет понравится тем, кто любит оригинальность — задняя панель белого корпуса выполнена в дизайне “шахматная клетка”. И какую бы вы не приобрели версию, с ней в комплекте будет крепкий силиконовый чехол.Дисплейrealme GT Neo 3T достался AMOLED-экран диагональю 6,62 дюйма. При разрешении в 1080 x 2400 пикселей получаются солидные 398 пикселей на дюйм. Производитель заявляет 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3, пиковую яркость в 1300 нит и поддержку HDR10+.Частота обновления картинки составляет 120 Гц — причем в realme сохраняют верность подходу, когда пользователю дают три режима работы: стандартные 60 Гц, нативные 120 Гц и автовыбор. В последнем случае система сама определяет, когда и в каком случае увеличить частоту обновления экрана, что с точки зрения автономности является безусловным плюсом.Наконец, сенсорный слой имеет частоту дискретизации в 360 Гц. Это сделано для улучшения отклика дисплея на касания во время игр.Дисплей выполнен на очень высоком уровне — максимальный уровень яркости настолько высок, что смартфон выглядит сияющим пятном, стоит его достать посреди осенней улицы. Инженеры realme оптимизировали ШИМ, эффект которого не заметен в GT Neo 3T — экран здесь не мерцает даже на низком уровне яркости.Производительность, коммуникации и программное обеспечениеSnapdragon 870 — именно этот процессор стал "сердцем" нового realme. Сам чип трудно назвать откровением, фактически, это модернизация 865-го, пожалуй, самой удачной флагманской платформы Qualcomm за последние три года. 8-ядерный процессор способен работать на тактовой частоте до 3,2 ГГц, а видеоподсистема представлена мощным GPU Adreno 650.В популярном бенчмарке AnTuTu GT Neo2 набирает 720 тысяч баллов — это отличный результат. При такой серьезной производительности смартфон практически не троттлит, а температура поверхности корпуса не превышает 42 градусов. Специалисты realme уделили охлаждению особое внимание: Neo 3T имеет испарительную камеру замысловатой конструкции, выполненную из стали, графита, меди и кремниевой пленки. В компании гордятся тем, что у смартфона самая большая площадь охлаждения среди устройств бренда.В играх гаджет гарантирует практически максимальную производительность на сегодня. Tanks Blitz, PUBG или сложный в плане графики Genshin Impact — любой тайтл запускается на этом смартфоне на околомаксимальных настройках с высоким фреймрейтом. Игры же, в которых есть поддержка 120-гц экрана, раскрываются и вовсе по-новому.Для россиян доступны две версии GT Neo 3T — 8/128 и 8/256 ГБ. Оперативную память можно программно расширить до 5 ГБ из постоянной (использована быстрая UFS 3.1), система резервирует ее под свои нужды.Набор коммуникаций в смартфоне устроит даже гика — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 с самыми крутыми аудокодеками, россыпь навигационных стандартов и, конечно, NFC для бесконтактных платежей. Смартфон очень неплохо проигрывает звук с помощью стереопары (мультимедийному динамику подпевает разговорный). Аудиоджека в GT Neo 3T нет, но это для подобных смартфонов стало стандартом, ведь пользователи голосуют кошельком за беспроводную акустику и наушники.Смартфон работает на realme UI 3.0, в основе которой лежит Android 12. Оболочка от realme не первый год слывет, как крайне стабильная, легкая и лишенная программного мусора. Пользовательский UI красочный с настраиваемыми элементами для панели уведомлений и меню общих настроек. Как и прежде, realme UI 3.0 предлагает глубокую настройку интерфейса, позволяя выбирать цвета, обои, значки, форму быстрых переключателей, а также шрифт и его размер. Не забыта и "Лаборатория realme", пункт в настройках, где разработчики ПО оставляют функции для самых пытливых пользователей. Например, измерение пульса с помощью встроенного в экран сканера дактилоскопии — работает на уровне хорошего фитнес браслета.КамераСмартфон получил камерный модуль из трех сенсоров — основного на 64 Мп (Samsung S5KGW1), широкоугольного 8 Мп (Sony IMX355) и вспомогательного 2-Мп макро. Фронтальная камера на 16 Мп представляет собой датчик от Sony. Фирменное приложение камеры имеет весь необходимый инструментарий, но при этом организация настроек интуитивна и не требует много времени на освоение.GT Neo 3T делает приятные глазу фотографии при дневном свете с высокой детализацией. У них естественная цветопередача, отличный динамический диапазон и точная экспозиция, чего не было, например, у непосредственного предшественника, GT Neo2. В режиме 64 Мп несколько вырастает детализация, повышенное разрешение используется и в двукратном цифровом зуме.Широкоугольная камера обеспечивает уровень качества, соответствующий классу смартфона. Она производит достаточно четкие образцы, если фотограф находится достаточно близко к объекту. Цветопередача у 8-Мп сенсора тоже естественная, как и у главной камеры.Разработчики софта явно поработали над возможностью делать фото ночью — GT Neo 3T даже без включения специального режима выдает интересные снимки. Ночной режим усиливает цвета, убирает шумы и добавляет резкости. Динамический диапазон значительно расширяется, тени становятся ярче. Режим ночной съемки доступен и для датчика со сверхширокоугольной линзой.Смартфон способен записывать ролики в качестве до 4K при 60 кадрах в секунду — в этом режиме доступна программная стабилизация. Для разрешения 1080 есть специальный режим Ultra Steady, когда алгоритмы максимально снижают любые колебания. В целом же, realme GT Neo 3T снимает качественные видеоролики с естественными цветами, хорошим контрастом и четкой картинкой.Безопасность и автономностьПодэкранный сканер отпечатков пальцев, который достался GT Neo 3T хорошо известен поклонникам realme — аналогичный датчик уже встречался в дорогих моделях бренда. Это оптическое решение, которое работает быстро и точно, в реальной жизни к нему есть только один вопрос, вернее, к его размещению: он находится ближе к нижней рамке экрана, из-за чего человеку с длинными пальцами приходится смартфон перехватывать.Разблокировка по лицу основана на работе фронтальной камеры. Смартфон при выходе из спящего режима приятно вибрирует в руке: GT Neo 3T достался вибромоторчик со "звенящим" эффектом, за который ценятся флагманские смартфоны.В недрах корпуса смартфона скрывается аккумулятор емкостью 5000 мАч — стандартный объем по меркам 2022 года, с которым можно рассчитывать на нормальную автономность. И действительно, по меркам трубок на производительном "железе", realme GT Neo 3T выдает хорошее время работы на одном заряде — к вечеру он возвращался на зарядку с остатком в 30-35 процентов. И это при интенсивном использовании с навигацией, браузингом, видеозвонками и играми!А вот зарядка тут не просто быстрая, а сверхбыстрая — комплектный блок питания (хорошо, что он есть) выдает мощность в 80 Вт! Производитель обещает, что зарядка SuperDart может восполнить энергию с 0 до 50 процентов за 13 минут, а до 100 процентов — всего 35. Наши замеры показали, что на полную зарядку уходит чуть больше, примерно 40 минут, но и этого достаточно, чтобы получить полную емкость утром перед работой.ИтогоКомпания realme не устает удивлять — в это раз ей удалось сделать смартфон, который устроит практически каждого. Хотите AMOLED-экран флагманского уровня с поддержкой HDR+ — не вопрос. Производительность, позволяющая играть в новейшие игры — без проблем! Набор качественных камер и запись роликов в 4K/60 FPS — получите! А для особо торопливых приготовили сверхбыструю зарядку, которая полностью переворачивает представления об автономности смартфона.Наконец, серьезное преимущество перед конкурентами - это стоимость realme GT Neo 3T на старте продаж в России. Цена GT NEO 3T составляет от 34 990 рублей за версию 8/128 ГБ и 37 990 рублей за версию 8/256 Гб — очень заманчивое предложение в реалиях российского рынка смартфонов.ㅤРЕКЛАМАООО"РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"; ИНН: 7703474590ID: 4CQwVszH9pQNrKDtJPZ

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, гаджеты, смартфоны, россия, realme, экономика