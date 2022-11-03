https://ria.ru/20221103/situatsiya-1829143054.html

В Совфеде дали комментарий о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

В Совфеде дали комментарий о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.11.2022

В Совфеде дали комментарий о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции расходятся диаметрально, что может привести к взрывоопасной ситуации в альянсе,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:55

2022-11-03T23:55

2022-11-03T23:55

в мире

константин косачев

швеция

турция

совет федерации рф

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нато

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции расходятся диаметрально, что может привести к взрывоопасной ситуации в альянсе, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя ситуацию со вступлением Швеции и Финляндии в организацию.Таким образом, "НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда позиции этих членов расходятся диаметрально… - но НАТО надо переехать одну позицию в пользу другой, ибо это диктуют интересы НАТО", - написал политик.И когда вдруг это не получается, мало кому приходит в голову задать вопрос – "а всё ли в порядке в головах натовских бюрократов?", добавил Косачев. Ведь когда НАТО провозглашает себя "сообществом демократий", начинать надо с себя, со своего вокабуляра (словаря), но главное - с сути своих действий, уверен парламентарий."Ведь иначе - остро пахнет серой. И в смысле отвратительного запаха, и в смысле взрывоопасности политики НАТО теперь уже не только вовне, но и внутри", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20221103/usloviya-1829127122.html

швеция

турция

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в мире, константин косачев, швеция, турция, совет федерации рф, финляндия, нато