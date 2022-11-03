https://ria.ru/20221103/situatsiya-1829143054.html
В Совфеде дали комментарий о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
В Совфеде дали комментарий о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.11.2022
В Совфеде дали комментарий о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции расходятся диаметрально, что может привести к взрывоопасной ситуации в альянсе,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:55
2022-11-03T23:55
2022-11-03T23:55
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции расходятся диаметрально, что может привести к взрывоопасной ситуации в альянсе, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя ситуацию со вступлением Швеции и Финляндии в организацию.Таким образом, "НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда позиции этих членов расходятся диаметрально… - но НАТО надо переехать одну позицию в пользу другой, ибо это диктуют интересы НАТО", - написал политик.И когда вдруг это не получается, мало кому приходит в голову задать вопрос – "а всё ли в порядке в головах натовских бюрократов?", добавил Косачев. Ведь когда НАТО провозглашает себя "сообществом демократий", начинать надо с себя, со своего вокабуляра (словаря), но главное - с сути своих действий, уверен парламентарий."Ведь иначе - остро пахнет серой. И в смысле отвратительного запаха, и в смысле взрывоопасности политики НАТО теперь уже не только вовне, но и внутри", - заключил Косачев.
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в мире, константин косачев, швеция, турция, совет федерации рф, финляндия, нато
В мире, Константин Косачев, Швеция, Турция, Совет Федерации РФ, Финляндия, НАТО
В Совфеде дали комментарий о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Вице-спикер Косачев: попытки НАТО говорить за участников приведет к взрывоопасной ситуации
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции расходятся диаметрально, что может привести к взрывоопасной ситуации в альянсе, заявил
вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя ситуацию со вступлением Швеции и Финляндии в организацию.
"Вот два сообщения рядом. Первое: Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс, сообщил (генсек альянса Йенс) Столтенберг. Второе: Турция не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия достигнутых договоренностей для их вступления в НАТО, заявил (глава МИД Турции Мевлют) Чавушоглу", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Таким образом, "НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда позиции этих членов расходятся диаметрально… - но НАТО надо переехать одну позицию в пользу другой, ибо это диктуют интересы НАТО", - написал политик.
И когда вдруг это не получается, мало кому приходит в голову задать вопрос – "а всё ли в порядке в головах натовских бюрократов?", добавил Косачев. Ведь когда НАТО провозглашает себя "сообществом демократий", начинать надо с себя, со своего вокабуляра (словаря), но главное - с сути своих действий, уверен парламентарий.
"Ведь иначе - остро пахнет серой. И в смысле отвратительного запаха, и в смысле взрывоопасности политики НАТО теперь уже не только вовне, но и внутри", - заключил Косачев.