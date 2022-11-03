https://ria.ru/20221103/shkola-1829006200.html

Школу на 550 учеников построили в Новоалтайске Алтайского края

Школу на 550 учеников построили в Новоалтайске Алтайского края - РИА Новости, 03.11.2022

Школу на 550 учеников построили в Новоалтайске Алтайского края

Школу на 550 учеников построили по нацпроекту "Образование" в Новоалтайске Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:26

2022-11-03T15:26

2022-11-03T15:26

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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Школу на 550 учеников построили по нацпроекту "Образование" в Новоалтайске Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства."Получено разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Новоалтайске. Стоимость работ составила 613 миллионов рублей, средства выделены из бюджетов всех уровней по нацпроекту "Образование", - говорится в сообщении.Строительство школы велось под контролем министерства строительства и ЖКХ Алтайского края и Единого стройзаказчика региона."Проектная вместимость объекта – 550 учащихся при полной наполняемости всех классов. Здание трехэтажное, площадь помещений и планировка позволяют обеспечить проведение занятий в соответствии с типовым учебным планом", - уточняет пресс-служба.На первом этаже здания – гардеробы для младших и старших классов, блок начальных классов, мастерская кройки и шитья, классы математики, экологии, а также кабинеты логопеда и психолога. Также здесь расположена столовая, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, слесарная и столярная мастерские.Второй этаж включает в себя административный блок и кабинеты: музыки и пения, военной подготовки, русского языка, иностранных языков, кабинет химии с лаборантской и информатики. Актовый зал с артистической, костюмерной, складом декораций и музыкальных инструментов, библиотека с читальным залом. На третьем этаже оборудованы учебные кабинеты и лаборантские, кабинеты масляной живописи и мультимедийный."Здание оборудовано лифтом и подъемными платформами для маломобильных групп населения. На территории школы предусмотрено несколько зон: зона отдыха, игровая, спортивная с полосой препятствий, "опытная", где ученики смогут заниматься разведением декоративных культур, растений, овощей. Кроме этого, оборудовали метеоплощадку для изучения погодных изменений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221102/pamyatki-1828799568.html

https://ria.ru/20221103/detsad-1828858261.html

https://ria.ru/20221102/izlozhenie-1828755300.html

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новоалтайск, алтайский край, общество, нацпроекты, образование - общество