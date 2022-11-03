Рейтинг@Mail.ru
Школу на 550 учеников построили в Новоалтайске Алтайского края - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20221103/shkola-1829006200.html
Школу на 550 учеников построили в Новоалтайске Алтайского края
Школу на 550 учеников построили в Новоалтайске Алтайского края - РИА Новости, 03.11.2022
Школу на 550 учеников построили в Новоалтайске Алтайского края
Школу на 550 учеников построили по нацпроекту "Образование" в Новоалтайске Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:26
2022-11-03T15:26
алтайский край
новоалтайск
алтайский край
общество
нацпроекты
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg
БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Школу на 550 учеников построили по нацпроекту "Образование" в Новоалтайске Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства."Получено разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Новоалтайске. Стоимость работ составила 613 миллионов рублей, средства выделены из бюджетов всех уровней по нацпроекту "Образование", - говорится в сообщении.Строительство школы велось под контролем министерства строительства и ЖКХ Алтайского края и Единого стройзаказчика региона."Проектная вместимость объекта – 550 учащихся при полной наполняемости всех классов. Здание трехэтажное, площадь помещений и планировка позволяют обеспечить проведение занятий в соответствии с типовым учебным планом", - уточняет пресс-служба.На первом этаже здания – гардеробы для младших и старших классов, блок начальных классов, мастерская кройки и шитья, классы математики, экологии, а также кабинеты логопеда и психолога. Также здесь расположена столовая, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, слесарная и столярная мастерские.Второй этаж включает в себя административный блок и кабинеты: музыки и пения, военной подготовки, русского языка, иностранных языков, кабинет химии с лаборантской и информатики. Актовый зал с артистической, костюмерной, складом декораций и музыкальных инструментов, библиотека с читальным залом. На третьем этаже оборудованы учебные кабинеты и лаборантские, кабинеты масляной живописи и мультимедийный."Здание оборудовано лифтом и подъемными платформами для маломобильных групп населения. На территории школы предусмотрено несколько зон: зона отдыха, игровая, спортивная с полосой препятствий, "опытная", где ученики смогут заниматься разведением декоративных культур, растений, овощей. Кроме этого, оборудовали метеоплощадку для изучения погодных изменений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221102/pamyatki-1828799568.html
https://ria.ru/20221103/detsad-1828858261.html
https://ria.ru/20221102/izlozhenie-1828755300.html
новоалтайск
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_92537f4c5742b8d496e6424bad24d574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новоалтайск, алтайский край, общество, нацпроекты, образование - общество
Алтайский край, Новоалтайск, Алтайский край, Общество, Нацпроекты, Образование - Общество
15:26 03.11.2022
 

Школу на 550 учеников построили в Новоалтайске Алтайского края

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Школу на 550 учеников построили по нацпроекту "Образование" в Новоалтайске Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Получено разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Новоалтайске. Стоимость работ составила 613 миллионов рублей, средства выделены из бюджетов всех уровней по нацпроекту "Образование", - говорится в сообщении.
Дети на уроке - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 20:29
Минпросвещения разработало антитеррористические памятки для школ
Строительство школы велось под контролем министерства строительства и ЖКХ Алтайского края и Единого стройзаказчика региона.
"Проектная вместимость объекта – 550 учащихся при полной наполняемости всех классов. Здание трехэтажное, площадь помещений и планировка позволяют обеспечить проведение занятий в соответствии с типовым учебным планом", - уточняет пресс-служба.
На первом этаже здания – гардеробы для младших и старших классов, блок начальных классов, мастерская кройки и шитья, классы математики, экологии, а также кабинеты логопеда и психолога. Также здесь расположена столовая, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, слесарная и столярная мастерские.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 09:04
В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей
Второй этаж включает в себя административный блок и кабинеты: музыки и пения, военной подготовки, русского языка, иностранных языков, кабинет химии с лаборантской и информатики. Актовый зал с артистической, костюмерной, складом декораций и музыкальных инструментов, библиотека с читальным залом. На третьем этаже оборудованы учебные кабинеты и лаборантские, кабинеты масляной живописи и мультимедийный.
"Здание оборудовано лифтом и подъемными платформами для маломобильных групп населения. На территории школы предусмотрено несколько зон: зона отдыха, игровая, спортивная с полосой препятствий, "опытная", где ученики смогут заниматься разведением декоративных культур, растений, овощей. Кроме этого, оборудовали метеоплощадку для изучения погодных изменений", - говорится в сообщении.
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 18:13
ФИПИ опубликовал банк текстов для итогового изложения
 
Алтайский крайНовоалтайскАлтайский крайОбществоНацпроектыОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала