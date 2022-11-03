https://ria.ru/20221103/sevastopol-1828925205.html

За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба

За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба - РИА Новости, 03.11.2022

За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят "люди... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:20

2022-11-03T12:20

2022-11-03T13:23

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли".Минобороны РФ 29 октября сообщило, что Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным ведомства, в планировании атаки беспилотников на Севастополь принимали участие британские специалисты."Люди доброй воли", - сказал Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос, если не Киев, то кто стоит за атаками, осуществленными с применением морских беспилотников.

https://ria.ru/20221102/britaniya-1828669809.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, россия, севастополь, ситуация в днр и лнр