https://ria.ru/20221103/sevastopol-1828925205.html
За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба - РИА Новости, 03.11.2022
За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят "люди... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:20
2022-11-03T12:20
2022-11-03T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
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севастополь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли".Минобороны РФ 29 октября сообщило, что Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным ведомства, в планировании атаки беспилотников на Севастополь принимали участие британские специалисты."Люди доброй воли", - сказал Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос, если не Киев, то кто стоит за атаками, осуществленными с применением морских беспилотников.
https://ria.ru/20221102/britaniya-1828669809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:20 03.11.2022 (обновлено: 13:23 03.11.2022)
За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что за атакой на Черноморский флот стоят люди доброй воли