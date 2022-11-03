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За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/sevastopol-1828925205.html
За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба - РИА Новости, 03.11.2022
За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят "люди... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:20
2022-11-03T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
россия
севастополь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли".Минобороны РФ 29 октября сообщило, что Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным ведомства, в планировании атаки беспилотников на Севастополь принимали участие британские специалисты."Люди доброй воли", - сказал Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос, если не Киев, то кто стоит за атаками, осуществленными с применением морских беспилотников.
https://ria.ru/20221102/britaniya-1828669809.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, россия, севастополь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Россия, Севастополь, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:20 03.11.2022 (обновлено: 13:23 03.11.2022)
 
За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что за атакой на Черноморский флот стоят люди доброй воли

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли".
Минобороны РФ 29 октября сообщило, что Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным ведомства, в планировании атаки беспилотников на Севастополь принимали участие британские специалисты.
"Люди доброй воли", - сказал Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос, если не Киев, то кто стоит за атаками, осуществленными с применением морских беспилотников.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 14:18
Москва представит данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссияСевастопольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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