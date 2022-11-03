https://ria.ru/20221103/sanktsii-1828929772.html

Австрийское бизнес-сообщество потребовало отмены антироссийских санкций

Австрийское бизнес-сообщество потребовало отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 03.11.2022

Австрийское бизнес-сообщество потребовало отмены антироссийских санкций

Бизнес-сообщество в Австрии, включающее 8896 компаний, потребовало немедленной отмены всех антироссийских санкций, следует из письма правительству и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:35

2022-11-03T12:35

2022-11-03T13:09

владимир путин

россия

австрия

украина

северный поток

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ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Бизнес-сообщество в Австрии, включающее 8896 компаний, потребовало немедленной отмены всех антироссийских санкций, следует из письма правительству и экономической палате страны, опубликованного на сайте объединения.Как объяснили предприниматели, приостановить все меры против Москвы необходимо, "чтобы предотвратить дальнейший ущерб Австрии". Кроме того, бизнес-сообщество потребовало от властей сделать все для введения в эксплуатацию действующей линии газопровода "Северный поток".Подчеркивается, что Вена "должна немедленно вновь управляться и позиционировать себя как нейтральное государство, вести себя соответствующим образом и предлагать себя в качестве нейтральной территории для международных мирных переговоров". Предприниматели подчеркнули, что Запад должен безотлагательно принять предложения России о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине.Кроме того, бизнес-сообщество настаивает на немедленном прекращении передачи оружия Киеву и последовательном отказе от всех поставок иностранного вооружения через австрийскую территорию. Среди требований также — свобода выбора для граждан по вакцинации и тестировании на коронавирус, немедленное завершение всех ограничений, связанных с пандемией, активное задействование "всех европейских энергоресурсов", а также заморозка долгов и создание нового ведомства налоговой полиции.Отмечается, что призывы направлены на "предотвращение угрозы разрушения экономики и на процветание" Австрии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1828922029.html

https://ria.ru/20221103/braziliya-1828847149.html

https://ria.ru/20221103/dizel-1828762998.html

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владимир путин, россия, австрия, украина, северный поток