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Австрийское бизнес-сообщество потребовало отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 03.11.2022
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https://ria.ru/20221103/sanktsii-1828929772.html
Австрийское бизнес-сообщество потребовало отмены антироссийских санкций
Австрийское бизнес-сообщество потребовало отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 03.11.2022
Австрийское бизнес-сообщество потребовало отмены антироссийских санкций
Бизнес-сообщество в Австрии, включающее 8896 компаний, потребовало немедленной отмены всех антироссийских санкций, следует из письма правительству и... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:35
2022-11-03T13:09
владимир путин
россия
австрия
украина
северный поток
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ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Бизнес-сообщество в Австрии, включающее 8896 компаний, потребовало немедленной отмены всех антироссийских санкций, следует из письма правительству и экономической палате страны, опубликованного на сайте объединения.Как объяснили предприниматели, приостановить все меры против Москвы необходимо, "чтобы предотвратить дальнейший ущерб Австрии". Кроме того, бизнес-сообщество потребовало от властей сделать все для введения в эксплуатацию действующей линии газопровода "Северный поток".Подчеркивается, что Вена "должна немедленно вновь управляться и позиционировать себя как нейтральное государство, вести себя соответствующим образом и предлагать себя в качестве нейтральной территории для международных мирных переговоров". Предприниматели подчеркнули, что Запад должен безотлагательно принять предложения России о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине.Кроме того, бизнес-сообщество настаивает на немедленном прекращении передачи оружия Киеву и последовательном отказе от всех поставок иностранного вооружения через австрийскую территорию. Среди требований также — свобода выбора для граждан по вакцинации и тестировании на коронавирус, немедленное завершение всех ограничений, связанных с пандемией, активное задействование "всех европейских энергоресурсов", а также заморозка долгов и создание нового ведомства налоговой полиции.Отмечается, что призывы направлены на "предотвращение угрозы разрушения экономики и на процветание" Австрии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221103/ukraina-1828922029.html
https://ria.ru/20221103/braziliya-1828847149.html
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владимир путин, россия, австрия, украина, северный поток
Владимир Путин, Россия, Австрия, Украина, Северный поток
12:35 03.11.2022 (обновлено: 13:09 03.11.2022)
 
Австрийское бизнес-сообщество потребовало отмены антироссийских санкций

Крупное австрийское бизнес-сообщество потребовало отмены антироссийских санкций

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Бизнес-сообщество в Австрии, включающее 8896 компаний, потребовало немедленной отмены всех антироссийских санкций, следует из письма правительству и экономической палате страны, опубликованного на сайте объединения.
Как объяснили предприниматели, приостановить все меры против Москвы необходимо, "чтобы предотвратить дальнейший ущерб Австрии". Кроме того, бизнес-сообщество потребовало от властей сделать все для введения в эксплуатацию действующей линии газопровода "Северный поток".
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Подчеркивается, что Вена "должна немедленно вновь управляться и позиционировать себя как нейтральное государство, вести себя соответствующим образом и предлагать себя в качестве нейтральной территории для международных мирных переговоров". Предприниматели подчеркнули, что Запад должен безотлагательно принять предложения России о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине.
Кроме того, бизнес-сообщество настаивает на немедленном прекращении передачи оружия Киеву и последовательном отказе от всех поставок иностранного вооружения через австрийскую территорию. Среди требований также — свобода выбора для граждан по вакцинации и тестировании на коронавирус, немедленное завершение всех ограничений, связанных с пандемией, активное задействование "всех европейских энергоресурсов", а также заморозка долгов и создание нового ведомства налоговой полиции.
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