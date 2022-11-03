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В Минэнерго заявили о бесперебойности работы "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - РИА Новости, 03.11.2022
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В Минэнерго заявили о бесперебойности работы "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
В Минэнерго заявили о бесперебойности работы "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - РИА Новости, 03.11.2022
В Минэнерго заявили о бесперебойности работы "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
Бесперебойную схему работы нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" позволит обеспечить осуществленная перерегистрация их операторов в российскую... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:14
2022-11-03T22:14
экономика
николай шульгинов
владимир путин
краснодарский край
калининградская область
россия
сахалин-2
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бесперебойную схему работы нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" позволит обеспечить осуществленная перерегистрация их операторов в российскую юрисдикцию, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.Глава Минэнерго отметил, что газоснабжение Дальневосточного федерального округа, Калининградской области и Крыма стоит на особом контроле Минэнерго."Для обеспечения газоснабжения Дальневосточного округа реализована схема бесперебойного функционирования проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" путем перерегистрации в российскую юрисдикцию и смены оператора", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.Что касается газоснабжения Крыма, то там обеспечена дополнительная закачка газа в Глебовское подземное газохранилище, а также на период ОЗП увеличены поставки газа по магистральному газопроводу Краснодарский край – Крым на 760 миллионов кубометров. Кроме того, до декабря будет введена в эксплуатацию новая газораспределительная станция в Керчи, что позволит увеличить пропускную способность этого газопровода в 1,3 раза, добавил Шульгинов.Россия из-за недружественных действий иностранных государств сменила операторов СРП-проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", создав новые российские юрлица.Нового оператора "Сахалин-2" государство зарегистрировало летом, сменив Sakhalin Energy на ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% плюс одна акция у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться с прежними долями участия, но им воспользовались только японские Mitsui&amp;Co (доля 12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%). Англо-голландская Shell (27,5% минус одна акция) приняла решение уйти.Перевод "Сахалина-1" на одноименное российское ООО был осуществлен в октябре. Вместо Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеющей 30% в проекте, управление пока взяла структура "Роснефти" (доля 20%) "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Exxon, которая объявила весной форс-мажор, в итоге остановивший добычу нефти и газа, покинула проект. Также в числе участников "Сахалина-1" - японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%), которые пока заявляют о желании остаться.
https://ria.ru/20221101/sakhalin-1828300728.html
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краснодарский край
калининградская область
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экономика, николай шульгинов, владимир путин, краснодарский край, калининградская область, россия, сахалин-2, министерство энергетики рф (минэнерго россии), sakhalin energy
Экономика, Николай Шульгинов, Владимир Путин, Краснодарский край, Калининградская область, Россия, Сахалин-2, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Sakhalin Energy
22:14 03.11.2022
 
В Минэнерго заявили о бесперебойности работы "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Министр Шульгинов: "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по новой схеме смогут работать бесперебойно

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкНаземная буровая установка "Ястреб" на эксплуатационном объекте морского месторождения Чайво, находящегося в 8-11 км от берега и разрабатываемого в рамках проекта "Сахалин-1"
Наземная буровая установка Ястреб на эксплуатационном объекте морского месторождения Чайво, находящегося в 8-11 км от берега и разрабатываемого в рамках проекта Сахалин-1 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Наземная буровая установка "Ястреб" на эксплуатационном объекте морского месторождения Чайво, находящегося в 8-11 км от берега и разрабатываемого в рамках проекта "Сахалин-1". Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бесперебойную схему работы нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" позволит обеспечить осуществленная перерегистрация их операторов в российскую юрисдикцию, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
Глава Минэнерго отметил, что газоснабжение Дальневосточного федерального округа, Калининградской области и Крыма стоит на особом контроле Минэнерго.
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Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1"
"Для обеспечения газоснабжения Дальневосточного округа реализована схема бесперебойного функционирования проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" путем перерегистрации в российскую юрисдикцию и смены оператора", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
Что касается газоснабжения Крыма, то там обеспечена дополнительная закачка газа в Глебовское подземное газохранилище, а также на период ОЗП увеличены поставки газа по магистральному газопроводу Краснодарский край – Крым на 760 миллионов кубометров. Кроме того, до декабря будет введена в эксплуатацию новая газораспределительная станция в Керчи, что позволит увеличить пропускную способность этого газопровода в 1,3 раза, добавил Шульгинов.
Россия из-за недружественных действий иностранных государств сменила операторов СРП-проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", создав новые российские юрлица.
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Новый участник проекта "Сахалин-2" появится до конца года
Нового оператора "Сахалин-2" государство зарегистрировало летом, сменив Sakhalin Energy на ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% плюс одна акция у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться с прежними долями участия, но им воспользовались только японские Mitsui&Co (доля 12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%). Англо-голландская Shell (27,5% минус одна акция) приняла решение уйти.
Перевод "Сахалина-1" на одноименное российское ООО был осуществлен в октябре. Вместо Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеющей 30% в проекте, управление пока взяла структура "Роснефти" (доля 20%) "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Exxon, которая объявила весной форс-мажор, в итоге остановивший добычу нефти и газа, покинула проект. Также в числе участников "Сахалина-1" - японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%), которые пока заявляют о желании остаться.
На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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В Японии заявили о важности проекта "Сахалин-1"
 
ЭкономикаНиколай ШульгиновВладимир ПутинКраснодарский крайКалининградская областьРоссияСахалин-2Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Sakhalin Energy
 
 
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