https://ria.ru/20221103/sakhalin-1829131426.html

В Минэнерго заявили о бесперебойности работы "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

В Минэнерго заявили о бесперебойности работы "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - РИА Новости, 03.11.2022

В Минэнерго заявили о бесперебойности работы "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Бесперебойную схему работы нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" позволит обеспечить осуществленная перерегистрация их операторов в российскую... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:14

2022-11-03T22:14

2022-11-03T22:14

экономика

николай шульгинов

владимир путин

краснодарский край

калининградская область

россия

сахалин-2

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819975725_0:386:2047:1537_1920x0_80_0_0_e47a9db773fd7671b138c049e79c8691.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бесперебойную схему работы нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" позволит обеспечить осуществленная перерегистрация их операторов в российскую юрисдикцию, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.Глава Минэнерго отметил, что газоснабжение Дальневосточного федерального округа, Калининградской области и Крыма стоит на особом контроле Минэнерго."Для обеспечения газоснабжения Дальневосточного округа реализована схема бесперебойного функционирования проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" путем перерегистрации в российскую юрисдикцию и смены оператора", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.Что касается газоснабжения Крыма, то там обеспечена дополнительная закачка газа в Глебовское подземное газохранилище, а также на период ОЗП увеличены поставки газа по магистральному газопроводу Краснодарский край – Крым на 760 миллионов кубометров. Кроме того, до декабря будет введена в эксплуатацию новая газораспределительная станция в Керчи, что позволит увеличить пропускную способность этого газопровода в 1,3 раза, добавил Шульгинов.Россия из-за недружественных действий иностранных государств сменила операторов СРП-проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", создав новые российские юрлица.Нового оператора "Сахалин-2" государство зарегистрировало летом, сменив Sakhalin Energy на ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% плюс одна акция у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться с прежними долями участия, но им воспользовались только японские Mitsui&Co (доля 12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%). Англо-голландская Shell (27,5% минус одна акция) приняла решение уйти.Перевод "Сахалина-1" на одноименное российское ООО был осуществлен в октябре. Вместо Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеющей 30% в проекте, управление пока взяла структура "Роснефти" (доля 20%) "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Exxon, которая объявила весной форс-мажор, в итоге остановивший добычу нефти и газа, покинула проект. Также в числе участников "Сахалина-1" - японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%), которые пока заявляют о желании остаться.

https://ria.ru/20221101/sakhalin-1828300728.html

https://ria.ru/20221014/sakhalin-2-1824153609.html

https://ria.ru/20221009/neft-1822556516.html

краснодарский край

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, николай шульгинов, владимир путин, краснодарский край, калининградская область, россия, сахалин-2, министерство энергетики рф (минэнерго россии), sakhalin energy