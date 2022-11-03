https://ria.ru/20221103/rossiya-1829140816.html
Business Insider назвал пять влиятельных фигур Запада, поддержавших Россию
Business Insider назвал пять влиятельных фигур Запада, поддержавших Россию - РИА Новости, 04.11.2022
Business Insider назвал пять влиятельных фигур Запада, поддержавших Россию
Позицию России поддержали влиятельные западные политики, бизнесмены, а также общественные деятели, написал обозреватель Business Insider Келси Вламис. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-03T23:38
2022-11-03T23:38
2022-11-04T02:07
в мире
владимир путин
илон маск
дональд трамп
россия
москва
украина
северный поток
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Позицию России поддержали влиятельные западные политики, бизнесмены, а также общественные деятели, написал обозреватель Business Insider Келси Вламис.Первым в публикации упоминается Илон Маск, который предложил план мирного урегулирования между Киевом и Москвой. Он включал в себя проведение выборов на четырех территориях, находившихся ранее в составе Украины, и признание Крыма частью России.Дональд Трамп также указан как один из сторонников Москвы, так как он неоднократно хвалил президента Владимира Путина.Ведущий Fox News Такер Карлсон часто критиковал американскую политику в отношении России, в том числе заявляя о том, что США стоят за ЧП на "Северных потоках", добавляется в статье.По мнению эксперта, бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони также следует включить в этот список, поскольку он "открыто одобряет" политику России.Пятым Вламис назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который подвергся критике на Западе за поддержание хороших отношений с Путиным, включая его недавний визит в Москву в августе.Отношения России и Запада обострились после начала специальной военной операции на Украине. В частности, усилилось санкционное давление на Москву, которое при этом привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как указывал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221103/mask-1828760701.html
https://ria.ru/20221026/berluskoni-1827056008.html
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в мире, владимир путин, илон маск, дональд трамп, россия, москва, украина, северный поток
В мире, Владимир Путин, Илон Маск, Дональд Трамп, Россия, Москва, Украина, Северный поток
23:38 03.11.2022 (обновлено: 02:07 04.11.2022)
Business Insider назвал пять влиятельных фигур Запада, поддержавших Россию
BI назвал Маска, Трампа, Берлускони влиятельными фигурами Запада, поддержавшими Россию