https://ria.ru/20221103/roman-1829109705.html

Роман "Молодая гвардия" включат в школьную программу с 2023 года

Роман "Молодая гвардия" включат в школьную программу с 2023 года - РИА Новости, 03.11.2022

Роман "Молодая гвардия" включат в школьную программу с 2023 года

Роман "Молодая гвардия" включен в перечень обязательных программ с 2023 г, об этом говорится в ответе министерства просвещения РФ главе комитета Госдумы по... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:05

2022-11-03T20:05

2022-11-03T20:55

общество

ольга казакова

луганская народная республика

молодая гвардия

госдума рф

культура

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91238/61/912386158_0:279:3200:2079_1920x0_80_0_0_c409f674b65324fd435e3e6c4c882d24.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роман "Молодая гвардия" включен в перечень обязательных программ с 2023 г, об этом говорится в ответе министерства просвещения РФ главе комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, об этом она сообщила РИА Новости."Такое решение приняло министерство просвещения в ответ на мое обращение об обязательном изучении романа "Молодая гвардия" в школе. Об этом просили учителя и родители, поддерживали обычные люди, в том числе и жители Луганской Народной Республики, на территории которой в годы Великой Отечественной войны действовала молодежная антифашистская организация "Молодая гвардия", - сообщила Казакова.В поступившем из министерства письме сообщается, что роман "включен в перечень обязательных для изучения произведений в проекте федеральных основных образовательных программ среднего общего образования", отметила она.Федеральные основные образовательные программы станут обязательными для всех школ страны с 1 января 2023 года , и значит, уже со следующего учебного года дети смогут изучать "Молодую гвардию" на уроках литературы, рассказала Казакова."Всегда верила, что мы придём к решению вернуть "Молодую Гвардию" в школьную программу, нашим детям", - сообщила депутат.

https://ria.ru/20221010/shkola-1822731844.html

https://ria.ru/20220901/knigi-1813659112.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ольга казакова, луганская народная республика, молодая гвардия , госдума рф, культура, новости культуры