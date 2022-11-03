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Роман "Молодая гвардия" включат в школьную программу с 2023 года - РИА Новости, 03.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221103/roman-1829109705.html
Роман "Молодая гвардия" включат в школьную программу с 2023 года
Роман "Молодая гвардия" включат в школьную программу с 2023 года - РИА Новости, 03.11.2022
Роман "Молодая гвардия" включат в школьную программу с 2023 года
Роман "Молодая гвардия" включен в перечень обязательных программ с 2023 г, об этом говорится в ответе министерства просвещения РФ главе комитета Госдумы по... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:05
2022-11-03T20:55
общество
ольга казакова
луганская народная республика
молодая гвардия
госдума рф
культура
культура
новости культуры
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роман "Молодая гвардия" включен в перечень обязательных программ с 2023 г, об этом говорится в ответе министерства просвещения РФ главе комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, об этом она сообщила РИА Новости."Такое решение приняло министерство просвещения в ответ на мое обращение об обязательном изучении романа "Молодая гвардия" в школе. Об этом просили учителя и родители, поддерживали обычные люди, в том числе и жители Луганской Народной Республики, на территории которой в годы Великой Отечественной войны действовала молодежная антифашистская организация "Молодая гвардия", - сообщила Казакова.В поступившем из министерства письме сообщается, что роман "включен в перечень обязательных для изучения произведений в проекте федеральных основных образовательных программ среднего общего образования", отметила она.Федеральные основные образовательные программы станут обязательными для всех школ страны с 1 января 2023 года , и значит, уже со следующего учебного года дети смогут изучать "Молодую гвардию" на уроках литературы, рассказала Казакова."Всегда верила, что мы придём к решению вернуть "Молодую Гвардию" в школьную программу, нашим детям", - сообщила депутат.
https://ria.ru/20221010/shkola-1822731844.html
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общество, ольга казакова, луганская народная республика, молодая гвардия , госдума рф, культура, новости культуры
Общество, Ольга Казакова, Луганская Народная Республика, Молодая гвардия , Госдума РФ, Культура, Культура, Новости культуры
20:05 03.11.2022 (обновлено: 20:55 03.11.2022)
 
Роман "Молодая гвардия" включат в школьную программу с 2023 года

Член Госдумы Казакова: роман "Молодая гвардия" включат в школьную программу с 2023 года

© Fotolia / falcnСтопка книг
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роман "Молодая гвардия" включен в перечень обязательных программ с 2023 г, об этом говорится в ответе министерства просвещения РФ главе комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, об этом она сообщила РИА Новости.
"Такое решение приняло министерство просвещения в ответ на мое обращение об обязательном изучении романа "Молодая гвардия" в школе. Об этом просили учителя и родители, поддерживали обычные люди, в том числе и жители Луганской Народной Республики, на территории которой в годы Великой Отечественной войны действовала молодежная антифашистская организация "Молодая гвардия", - сообщила Казакова.
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В поступившем из министерства письме сообщается, что роман "включен в перечень обязательных для изучения произведений в проекте федеральных основных образовательных программ среднего общего образования", отметила она.
Федеральные основные образовательные программы станут обязательными для всех школ страны с 1 января 2023 года , и значит, уже со следующего учебного года дети смогут изучать "Молодую гвардию" на уроках литературы, рассказала Казакова.
"Всегда верила, что мы придём к решению вернуть "Молодую Гвардию" в школьную программу, нашим детям", - сообщила депутат.
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КультураОбществоОльга КазаковаЛуганская Народная РеспубликаМолодая гвардияГосдума РФКультураНовости культуры
 
 
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