https://ria.ru/20221103/rol-1829136257.html

Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией

Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией - РИА Новости, 03.11.2022

Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией

Бахрейн готов сыграть любую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной, заявил в среду король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, обращаясь с речью к... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:49

2022-11-03T22:49

2022-11-03T22:49

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

хамад бен иса аль халифа

бахрейн

украина

россия

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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Бахрейн готов сыграть любую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной, заявил в среду король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, обращаясь с речью к прибывшему с первым визитом в королевство папе римскому Франциску."Мы присоединяемся к голосу Вашего Святейшества о том, что "мир" — это наш единственный путь в надежде на безопасное будущее, в котором царят гармония и стабильность... Королевство Бахрейн последовательно подчеркивает важность международного партнерства, основанного на дипломатическом диалоге и мирных средствах как отправной точки для прекращения войн и конфликтов... В этом контексте мы призываем крупнейшие мировые державы поддержать международный мир и безопасность, в частности, прекратить российско-украинский конфликт и начать серьезные переговоры между двумя сторонами. Бахрейн, не колеблясь, сыграет любую необходимую роль в этом отношении", - отметил король.Он призвал к модернизации и развитию международной системы, чтобы она стала более справедливой по отношению ко всем нациям и народам и соблюдала равноправие между ними.

https://ria.ru/20221026/vatikan-1826995372.html

бахрейн

украина

россия

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), хамад бен иса аль халифа, бахрейн, украина, россия