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Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией - РИА Новости, 03.11.2022
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Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией
Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией - РИА Новости, 03.11.2022
Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией
Бахрейн готов сыграть любую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной, заявил в среду король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, обращаясь с речью к... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:49
2022-11-03T22:49
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
хамад бен иса аль халифа
бахрейн
украина
россия
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Бахрейн готов сыграть любую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной, заявил в среду король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, обращаясь с речью к прибывшему с первым визитом в королевство папе римскому Франциску."Мы присоединяемся к голосу Вашего Святейшества о том, что "мир" — это наш единственный путь в надежде на безопасное будущее, в котором царят гармония и стабильность... Королевство Бахрейн последовательно подчеркивает важность международного партнерства, основанного на дипломатическом диалоге и мирных средствах как отправной точки для прекращения войн и конфликтов... В этом контексте мы призываем крупнейшие мировые державы поддержать международный мир и безопасность, в частности, прекратить российско-украинский конфликт и начать серьезные переговоры между двумя сторонами. Бахрейн, не колеблясь, сыграет любую необходимую роль в этом отношении", - отметил король.Он призвал к модернизации и развитию международной системы, чтобы она стала более справедливой по отношению ко всем нациям и народам и соблюдала равноправие между ними.
https://ria.ru/20221026/vatikan-1826995372.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), хамад бен иса аль халифа, бахрейн, украина, россия
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Хамад бен Иса Аль Халифа, Бахрейн, Украина, Россия
22:49 03.11.2022
 
Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией

Король Аль Халифа: Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад Бен Исой Аль Халифа
Король Бахрейна Хамад Бен Исой Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Король Бахрейна Хамад Бен Исой Аль Халифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Бахрейн готов сыграть любую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной, заявил в среду король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, обращаясь с речью к прибывшему с первым визитом в королевство папе римскому Франциску.
"Мы присоединяемся к голосу Вашего Святейшества о том, что "мир" — это наш единственный путь в надежде на безопасное будущее, в котором царят гармония и стабильность... Королевство Бахрейн последовательно подчеркивает важность международного партнерства, основанного на дипломатическом диалоге и мирных средствах как отправной точки для прекращения войн и конфликтов... В этом контексте мы призываем крупнейшие мировые державы поддержать международный мир и безопасность, в частности, прекратить российско-украинский конфликт и начать серьезные переговоры между двумя сторонами. Бахрейн, не колеблясь, сыграет любую необходимую роль в этом отношении", - отметил король.
Он призвал к модернизации и развитию международной системы, чтобы она стала более справедливой по отношению ко всем нациям и народам и соблюдала равноправие между ними.
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В миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Хамад бен Иса Аль ХалифаБахрейнУкраинаРоссия
 
 
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