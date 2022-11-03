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СБ ООН не принял резолюцию Москвы о биологической деятельности на Украине

СБ ООН не принял резолюцию Москвы о биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 03.11.2022

СБ ООН не принял резолюцию Москвы о биологической деятельности на Украине

Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T05:20

2022-11-03T05:20

2022-11-03T05:20

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украина

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине, сообщил корреспондент РИА Новости.По его словам, за документ проголосовали Россия и Китай. Против инициативы выступили США, Великобритания и Франция. Остальные государства воздержались. Для принятия резолюции требовалось набрать девять голосов из пятнадцати.Резолюция предусматривала создание комиссии, в которую вошли бы все члены Совбеза. Ее задачей стало бы расследование претензий Москвы к Вашингтону и Киеву по поводу соблюдения обязательств по Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в контексте деятельности биологических лабораторий на территории Украины.По замыслу авторов документа, планировалось к 30 ноября предоставить Совету Безопасности доклад с рекомендациями, а также проинформировать страны — участницы КБТО о результатах расследования на конференции в Женеве, запланированной на 28 ноября — 16 декабря.Как ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на территории Украины сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, после начала российской специальной военной операции все было вывезено из страны для продолжения военно-биологической программы Соединенных Штатов.Позиция РоссииПрисутствовавший на заседании первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции.Запад попросту боится создания комиссии, поскольку их не устраивает, что в ее состав вошли бы все члены Совбеза, пояснил дипломат.Как отметил зампостпреда, западные страны дали понять в Совбезе, что не намерены выполнять положения КБТО, обязывающие страны сотрудничать с расследованиями случаев нарушения Конвенции.Вопросы к Вашингтону и Киеву в контексте их военно-биологической деятельности на Украине остаются, и Москва продолжит прилагать усилия для установления всех фактов, связанных с нарушением обязательств по Конвенции, добавил дипломат.Реакция КитаяПроект российской резолюции не следовало блокировать, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при организации Гэн Шуан.По его словам, Пекин выражает глубокую озабоченность из-за обвинений США в проведении военно-биологической деятельности на Украине, которые Москва неоднократно направляла в Совбез с марта.Китайский дипломат подчеркнул, что любые свидетельства или улики, касающиеся КБТО, заслуживают полного внимания международного сообщества. Он призвал провести справедливое транспарентное расследование.

https://ria.ru/20221027/biolaboratorii-1827385375.html

https://ria.ru/20220825/biolaboratorii-1811982287.html

https://ria.ru/20221025/programma-1826770685.html

https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html

китай

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в мире, игорь кириллов, гэн шуан, китай, совет безопасности оон, министерство обороны сша, войска рхбз, украина, россия