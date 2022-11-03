https://ria.ru/20221103/reyting-1829093611.html
Рейтинг доверия Макрону оказался самым низким с начала пандемии COVID-19
Рейтинг доверия Макрону оказался самым низким с начала пандемии COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2022
Рейтинг доверия Макрону оказался самым низким с начала пандемии COVID-19
Рейтинг доверия президенту Франции Эммануэлю Макрону в ноябре остается на низком уровне - 32%, свидетельствует исследование компании Elabe для издания Echos и... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:57
2022-11-03T18:57
2022-11-03T19:23
в мире
эммануэль макрон
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Рейтинг доверия президенту Франции Эммануэлю Макрону в ноябре остается на низком уровне - 32%, свидетельствует исследование компании Elabe для издания Echos и Radio classique.Согласно данным опроса, опубликованного в четверг, рейтинг доверия Макрону в ноябре составил 32% после падения на 6 пунктов за предыдущие два месяца."Это самый низкий уровень с начала кризиса, вызванного пандемией COVID-19", - отметил президент Elabe Бернар Сананес.Как свидетельствует опрос, французский президент теряет позиции в привилегированных кругах, где он традиционно пользовался большей поддержкой.Рейтинг доверия премьер-министру Элизабет Борн в ноябре упал на два пункта, составив 27%.Что касается остальных членов правительства Франции, их рейтинг составляет менее 30%.Опрос проводился онлайн с 31 октября по 2 ноября, в нем приняли участие 1006 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1,4% до 3,1%.Исследовательский центр BVA в октябре сообщил, что рейтинг популярности Макрона упал за последний месяц на 7 процентных пунктов, рейтинг Борн снизился еще больше - на 10 процентных пунктов.
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в мире, эммануэль макрон, франция, элизабет борн
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Элизабет Борн
18:57 03.11.2022 (обновлено: 19:23 03.11.2022)
Рейтинг доверия Макрону оказался самым низким с начала пандемии COVID-19
Опрос Elabe: рейтинг доверия Макрону оказался самым низким с начала пандемии COVID-19
ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости.
Рейтинг доверия президенту Франции Эммануэлю Макрону в ноябре остается на низком уровне - 32%, свидетельствует исследование
компании Elabe для издания Echos и Radio classique.
Согласно данным опроса, опубликованного в четверг, рейтинг доверия Макрону в ноябре составил 32% после падения на 6 пунктов за предыдущие два месяца.
"Это самый низкий уровень с начала кризиса, вызванного пандемией COVID-19", - отметил президент Elabe Бернар Сананес.
Как свидетельствует опрос, французский президент теряет позиции в привилегированных кругах, где он традиционно пользовался большей поддержкой.
Рейтинг доверия премьер-министру Элизабет Борн
в ноябре упал на два пункта, составив 27%.
Что касается остальных членов правительства Франции, их рейтинг составляет менее 30%.
Опрос проводился онлайн с 31 октября по 2 ноября, в нем приняли участие 1006 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1,4% до 3,1%.
Исследовательский центр BVA в октябре сообщил, что рейтинг популярности Макрона упал за последний месяц на 7 процентных пунктов, рейтинг Борн снизился еще больше - на 10 процентных пунктов.