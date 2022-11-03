https://ria.ru/20221103/reyting-1829093611.html

Рейтинг доверия Макрону оказался самым низким с начала пандемии COVID-19

Рейтинг доверия Макрону оказался самым низким с начала пандемии COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2022

Рейтинг доверия Макрону оказался самым низким с начала пандемии COVID-19

Рейтинг доверия президенту Франции Эммануэлю Макрону в ноябре остается на низком уровне - 32%, свидетельствует исследование компании Elabe для издания Echos и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:57

2022-11-03T18:57

2022-11-03T19:23

в мире

эммануэль макрон

франция

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795477573_0:111:3249:1938_1920x0_80_0_0_85e19c922e2318436ab618855f34fa71.jpg

ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Рейтинг доверия президенту Франции Эммануэлю Макрону в ноябре остается на низком уровне - 32%, свидетельствует исследование компании Elabe для издания Echos и Radio classique.Согласно данным опроса, опубликованного в четверг, рейтинг доверия Макрону в ноябре составил 32% после падения на 6 пунктов за предыдущие два месяца."Это самый низкий уровень с начала кризиса, вызванного пандемией COVID-19", - отметил президент Elabe Бернар Сананес.Как свидетельствует опрос, французский президент теряет позиции в привилегированных кругах, где он традиционно пользовался большей поддержкой.Рейтинг доверия премьер-министру Элизабет Борн в ноябре упал на два пункта, составив 27%.Что касается остальных членов правительства Франции, их рейтинг составляет менее 30%.Опрос проводился онлайн с 31 октября по 2 ноября, в нем приняли участие 1006 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1,4% до 3,1%.Исследовательский центр BVA в октябре сообщил, что рейтинг популярности Макрона упал за последний месяц на 7 процентных пунктов, рейтинг Борн снизился еще больше - на 10 процентных пунктов.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828832779.html

https://ria.ru/20221103/putin-1828931929.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, франция, элизабет борн