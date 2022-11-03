Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: экспортеры в 2022 году удвоили продажи через шоу-румы агропродукции - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/rets-1829069172.html
РЭЦ: экспортеры в 2022 году удвоили продажи через шоу-румы агропродукции
РЭЦ: экспортеры в 2022 году удвоили продажи через шоу-румы агропродукции - РИА Новости, 03.11.2022
РЭЦ: экспортеры в 2022 году удвоили продажи через шоу-румы агропродукции
Спрос на российскую агропродукцию, которая представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне АПК Российского экспортного центра в Китае, в этом году... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:43
2022-11-03T17:43
китай
россия
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_42ba03e4cb936639f426ea9d71d31edc.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спрос на российскую агропродукцию, которая представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне АПК Российского экспортного центра в Китае, в этом году заметно вырос, рассказал вице-президент РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Солодов."В 2021 году экспортеры заключили сделки с китайскими партнерами на сумму более $3,24 млн. Китайский спрос на российскую продукцию в этом году значительно вырос, что видно по мероприятиям в павильоне. В этом году мы подписали контракты на сумму более $7,5 млн", — сказал Солодов на 18-м заседании Экспертной комиссии по отбору заявок организаций на продвижение продукции в зарубежных павильонах.Экспертная комиссия в четверг рассмотрела 13 заявлений от 10 компаний: 5 - в Турцию, 4 - в Китай, 2 - во Вьетнам, по 1 - в ОАЭ и в Египет. Все заявки были одобрены.Компании представят в зарубежных павильонах соевое масло, кондитерские изделия, мюсли, овощные консервы, соусы, БАДы, алкогольные и безалкогольные напитки.
https://ria.ru/20221103/kitay-1828923683.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_02f853666f69a06cd4b421d02350ea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, российский экспортный центр (рэц)
Китай, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
17:43 03.11.2022
 

РЭЦ: экспортеры в 2022 году удвоили продажи через шоу-румы агропродукции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спрос на российскую агропродукцию, которая представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне АПК Российского экспортного центра в Китае, в этом году заметно вырос, рассказал вице-президент РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.
"В 2021 году экспортеры заключили сделки с китайскими партнерами на сумму более $3,24 млн. Китайский спрос на российскую продукцию в этом году значительно вырос, что видно по мероприятиям в павильоне. В этом году мы подписали контракты на сумму более $7,5 млн", — сказал Солодов на 18-м заседании Экспертной комиссии по отбору заявок организаций на продвижение продукции в зарубежных павильонах.
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 12:17Россия-Китай: Главное
РЭЦ: почти 30 компаний из РФ представят продукцию на выставке CIIE в Китае
Экспертная комиссия в четверг рассмотрела 13 заявлений от 10 компаний: 5 - в Турцию, 4 - в Китай, 2 - во Вьетнам, по 1 - в ОАЭ и в Египет. Все заявки были одобрены.
Компании представят в зарубежных павильонах соевое масло, кондитерские изделия, мюсли, овощные консервы, соусы, БАДы, алкогольные и безалкогольные напитки.
 
КитайРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала