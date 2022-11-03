https://ria.ru/20221103/rets-1829069172.html

РЭЦ: экспортеры в 2022 году удвоили продажи через шоу-румы агропродукции

РЭЦ: экспортеры в 2022 году удвоили продажи через шоу-румы агропродукции - РИА Новости, 03.11.2022

РЭЦ: экспортеры в 2022 году удвоили продажи через шоу-румы агропродукции

Спрос на российскую агропродукцию, которая представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне АПК Российского экспортного центра в Китае, в этом году... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:43

2022-11-03T17:43

2022-11-03T17:43

китай

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спрос на российскую агропродукцию, которая представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне АПК Российского экспортного центра в Китае, в этом году заметно вырос, рассказал вице-президент РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Солодов."В 2021 году экспортеры заключили сделки с китайскими партнерами на сумму более $3,24 млн. Китайский спрос на российскую продукцию в этом году значительно вырос, что видно по мероприятиям в павильоне. В этом году мы подписали контракты на сумму более $7,5 млн", — сказал Солодов на 18-м заседании Экспертной комиссии по отбору заявок организаций на продвижение продукции в зарубежных павильонах.Экспертная комиссия в четверг рассмотрела 13 заявлений от 10 компаний: 5 - в Турцию, 4 - в Китай, 2 - во Вьетнам, по 1 - в ОАЭ и в Египет. Все заявки были одобрены.Компании представят в зарубежных павильонах соевое масло, кондитерские изделия, мюсли, овощные консервы, соусы, БАДы, алкогольные и безалкогольные напитки.

https://ria.ru/20221103/kitay-1828923683.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, российский экспортный центр (рэц)