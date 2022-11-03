В Греции заявили, что не признают вхождение новых регионов в состав России
Лидер Греции Сакелларопулу: страна не признает вхождение новых регионов в состав России
Флаг на территории посольства Греции в Москве. Архивное фото
АФИНЫ, 3 ноя – РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу провела переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским, а во время совместной пресс-конференции заявила, что Афины не признают вхождение новых территорий в состав России. Текст заявления распространила администрации президента Греции.
"Мое присутствие сегодня в Киеве свидетельствует о безраздельной поддержке и солидарности Греции с вами", - сказала Сакелларопулу.
"Нападение России на Украину касается всех нас. … Это прямой вызов либеральной демократии и европейским ценностям, и поэтому Европейский Союз и международное сообщество должны защищать безопасность и стабильность от ревизионизма. Мы никогда не признаем незаконную аннексию территорий Украины, которую пытается навязать Россия", - сказала она.
По ее словам, несмотря на значительное негативное влияние на экономику, Греция поддержала и полностью выполняет все санкционные пакеты Евросоюза против России.
"Мы безоговорочно поддержали решение Совета Европы о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС, отправили гуманитарную помощь, а также оборонную технику. У нас есть порт Александруполис как хаб для союзников, желающих оказать помощь Украине. И мы сразу же откликнулись на нужды десятков тысяч граждан Украины, которые искали убежища в нашей стране", - сказала она.
Через Александруполис на Украину отправляется военная техника и оружие.
Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, страна получит равное количество боевых бронемашин немецкого производства Marder. Греция получила уже десять машин Marder 1A3 из 40. Во время визита министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в Киев 19 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Греция начала передачу Украине БМП-1.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются все дальше.
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23-27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.