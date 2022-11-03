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В Москве 89-летнего пенсионера заподозрили в расчленении жены - РИА Новости, 03.11.2022
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В Москве 89-летнего пенсионера заподозрили в расчленении жены
В Москве 89-летнего пенсионера заподозрили в расчленении жены - РИА Новости, 03.11.2022
В Москве 89-летнего пенсионера заподозрили в расчленении жены
На северо-западе Москвы нашли останки расчлененной женщины - в убийстве подозревается ее 89-летний муж, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:41
2022-11-03T15:41
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На северо-западе Москвы нашли останки расчлененной женщины - в убийстве подозревается ее 89-летний муж, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, части тела неизвестной женщины "с признаками отчленения" нашли в четверг у жилого дома по улице Маршала Тухачевского (район Хорошево-Мневники). Подозреваемый в убийстве установлен - это "супруг потерпевшей 1933 года рождения". По словам Ивановой, в его квартире также обнаружены останки убитой."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - отметила представительница Следственного комитета. Обстоятельства случившегося выясняются.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:41 03.11.2022
 
В Москве 89-летнего пенсионера заподозрили в расчленении жены

В убийстве и расчленении женщины на северо-западе Москвы заподозрили ее 89-летнего мужа

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На северо-западе Москвы нашли останки расчлененной женщины - в убийстве подозревается ее 89-летний муж, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, части тела неизвестной женщины "с признаками отчленения" нашли в четверг у жилого дома по улице Маршала Тухачевского (район Хорошево-Мневники). Подозреваемый в убийстве установлен - это "супруг потерпевшей 1933 года рождения". По словам Ивановой, в его квартире также обнаружены останки убитой.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - отметила представительница Следственного комитета. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Колпинском районе Санкт-Петербурга во время уборки акватории реки Ижора обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 11:25
В Петербурге в реке нашли сумку с фрагментами женского тела
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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