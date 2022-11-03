https://ria.ru/20221103/raschlenenie-1829010650.html

В Москве 89-летнего пенсионера заподозрили в расчленении жены

В Москве 89-летнего пенсионера заподозрили в расчленении жены - РИА Новости, 03.11.2022

В Москве 89-летнего пенсионера заподозрили в расчленении жены

На северо-западе Москвы нашли останки расчлененной женщины - в убийстве подозревается ее 89-летний муж, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:41

2022-11-03T15:41

2022-11-03T15:41

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На северо-западе Москвы нашли останки расчлененной женщины - в убийстве подозревается ее 89-летний муж, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, части тела неизвестной женщины "с признаками отчленения" нашли в четверг у жилого дома по улице Маршала Тухачевского (район Хорошево-Мневники). Подозреваемый в убийстве установлен - это "супруг потерпевшей 1933 года рождения". По словам Ивановой, в его квартире также обнаружены останки убитой."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - отметила представительница Следственного комитета. Обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20221103/raschlenenie-1828900250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)