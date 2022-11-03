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Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб - РИА Новости, 03.11.2022
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Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб
Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб - РИА Новости, 03.11.2022
Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб
Фигуранты уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения России Марины Раковой признали вину и полностью возместили ущерб более чем на 65 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:08
2022-11-03T11:08
происшествия
марина ракова
россия
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения России Марины Раковой признали вину и полностью возместили ущерб более чем на 65 миллионов рублей, сообщает в четверг столичная полиция.Накануне в Мосгорсуде РИА Новости рассказали, что следователь попросил суд отпустить Ракову из СИЗО, а также смягчить меру пресечения и другим фигурантам дела."Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 миллионов рублей. Их показания позволили изобличить соучастников", - говорится в релизе ГУМВД. В ведомстве отметили, что следствие сочло возможным изменить обвиняемым меру пресечения с "заключения под стражу и нахождения под домашним арестом на запрет определенных действий".Уголовное дело касается хищений бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект "Учитель будущего", а также с махинациями с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.
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происшествия, марина ракова, россия, московский городской суд, москва
Происшествия, Марина Ракова, Россия, Московский городской суд, Москва
11:08 03.11.2022
 
Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб

Фигуранты дела Раковой выплатили более 65 миллионов рублей в рамках возмещения ущерба

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Марина Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения России Марины Раковой признали вину и полностью возместили ущерб более чем на 65 миллионов рублей, сообщает в четверг столичная полиция.
Накануне в Мосгорсуде РИА Новости рассказали, что следователь попросил суд отпустить Ракову из СИЗО, а также смягчить меру пресечения и другим фигурантам дела.
"Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 миллионов рублей. Их показания позволили изобличить соучастников", - говорится в релизе ГУМВД. В ведомстве отметили, что следствие сочло возможным изменить обвиняемым меру пресечения с "заключения под стражу и нахождения под домашним арестом на запрет определенных действий".
Уголовное дело касается хищений бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект "Учитель будущего", а также с махинациями с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.
Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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