https://ria.ru/20221103/rakova-1828891548.html

Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб

Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб - РИА Новости, 03.11.2022

Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб

Фигуранты уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения России Марины Раковой признали вину и полностью возместили ущерб более чем на 65 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:08

2022-11-03T11:08

2022-11-03T11:08

происшествия

марина ракова

россия

московский городской суд

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752622445_0:234:2812:1816_1920x0_80_0_0_0d90d5b4ea5f888a299ed15a002dec4a.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения России Марины Раковой признали вину и полностью возместили ущерб более чем на 65 миллионов рублей, сообщает в четверг столичная полиция.Накануне в Мосгорсуде РИА Новости рассказали, что следователь попросил суд отпустить Ракову из СИЗО, а также смягчить меру пресечения и другим фигурантам дела."Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 миллионов рублей. Их показания позволили изобличить соучастников", - говорится в релизе ГУМВД. В ведомстве отметили, что следствие сочло возможным изменить обвиняемым меру пресечения с "заключения под стражу и нахождения под домашним арестом на запрет определенных действий".Уголовное дело касается хищений бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект "Учитель будущего", а также с махинациями с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.

https://ria.ru/20221102/mau-1828694832.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, марина ракова, россия, московский городской суд, москва