https://ria.ru/20221103/rakova-1828891548.html
Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб
Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб - РИА Новости, 03.11.2022
Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб
Фигуранты уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения России Марины Раковой признали вину и полностью возместили ущерб более чем на 65 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:08
2022-11-03T11:08
2022-11-03T11:08
происшествия
марина ракова
россия
московский городской суд
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752622445_0:234:2812:1816_1920x0_80_0_0_0d90d5b4ea5f888a299ed15a002dec4a.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения России Марины Раковой признали вину и полностью возместили ущерб более чем на 65 миллионов рублей, сообщает в четверг столичная полиция.Накануне в Мосгорсуде РИА Новости рассказали, что следователь попросил суд отпустить Ракову из СИЗО, а также смягчить меру пресечения и другим фигурантам дела."Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 миллионов рублей. Их показания позволили изобличить соучастников", - говорится в релизе ГУМВД. В ведомстве отметили, что следствие сочло возможным изменить обвиняемым меру пресечения с "заключения под стражу и нахождения под домашним арестом на запрет определенных действий".Уголовное дело касается хищений бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект "Учитель будущего", а также с махинациями с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.
https://ria.ru/20221102/mau-1828694832.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752622445_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_3286b872e4977cf235d5ea42f1f4ce7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, марина ракова, россия, московский городской суд, москва
Происшествия, Марина Ракова, Россия, Московский городской суд, Москва
Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб
Фигуранты дела Раковой выплатили более 65 миллионов рублей в рамках возмещения ущерба
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения России Марины Раковой признали вину и полностью возместили ущерб более чем на 65 миллионов рублей, сообщает в четверг столичная полиция.
Накануне в Мосгорсуде
РИА Новости рассказали, что следователь попросил суд отпустить Ракову из СИЗО, а также смягчить меру пресечения и другим фигурантам дела.
"Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 миллионов рублей. Их показания позволили изобличить соучастников", - говорится в релизе ГУМВД. В ведомстве отметили, что следствие сочло возможным изменить обвиняемым меру пресечения с "заключения под стражу и нахождения под домашним арестом на запрет определенных действий".
Уголовное дело касается хищений бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект "Учитель будущего", а также с махинациями с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.