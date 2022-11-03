Россия положительно оценила работу УВКБ ООН в контексте украинского кризиса
Захарова: Россия положительно оценивает работу УВКБ ООН в контексте украинского кризиса
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкПредставители ООН посетилили лагерь беженцев в Ростовской области
Представители ООН посетилили лагерь беженцев в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Москва положительно оценивает роль управление комиссара ООН по делам беженцев в урегулировании миграционных последствий украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В целом положительно оцениваем роль УВКБ в урегулировании миграционных последствий украинского кризиса. На постоянной основе поддерживаем контакты по данному вопросу со штаб-квартирой управления в Женеве, а также его представительством в России", - сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.
Она отметила, что по итогам поездок сотрудников московского представительства комиссара ООН по делам беженцев в пункты временного размещения в различных городах России претензий не высказывалось.
Захарова также назвала совершенно лишенными оснований "инсинуации в отношении каких-либо насильственных перемещений вынужденных переселенцев", в том числе в связи с вывозом жителей Херсонской области из-за обстрелов со стороны Украины.
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