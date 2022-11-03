https://ria.ru/20221103/rabota-1829104838.html

Россия положительно оценила работу УВКБ ООН в контексте украинского кризиса

Россия положительно оценила работу УВКБ ООН в контексте украинского кризиса - РИА Новости, 03.11.2022

Россия положительно оценила работу УВКБ ООН в контексте украинского кризиса

Москва положительно оценивает роль управление комиссара ООН по делам беженцев в урегулировании миграционных последствий украинского кризиса, заявила официальный РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:50

2022-11-03T19:50

2022-11-03T19:50

в мире

мария захарова

россия

женева (город)

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

оон

москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Москва положительно оценивает роль управление комиссара ООН по делам беженцев в урегулировании миграционных последствий украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что по итогам поездок сотрудников московского представительства комиссара ООН по делам беженцев в пункты временного размещения в различных городах России претензий не высказывалось.Захарова также назвала совершенно лишенными оснований "инсинуации в отношении каких-либо насильственных перемещений вынужденных переселенцев", в том числе в связи с вывозом жителей Херсонской области из-за обстрелов со стороны Украины.

https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html

россия

женева (город)

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