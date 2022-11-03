https://ria.ru/20221103/putin-1829116388.html

Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным

Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным - РИА Новости, 03.11.2022

Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным

Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава Минэкономразваития Максим Решетников, находившийся в Москва-Сити, на... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:46

2022-11-03T20:46

2022-11-03T21:17

максим решетников

владимир путин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава Минэкономразваития Максим Решетников, находившийся в Москва-Сити, на некоторое время остался без электричества.Это произошло, когда Путин предложил Решетникову доложить об инвестициях."Давайте перейдем к главному вопросу, к основному, ради которого мы сегодня и собрались. Пожалуйста, Максим Геннадьевич Решетников, надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад", — отметил глава государства.Вскоре неполадку устранили."Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, да, восстановилось электричество",— ответил Решетников.Как сообщил корреспондент РИА Новости в места событий, свет погас в одной из башен Москва-Сити. Впоследствии главк МЧС отчитался, что в башне квартала Москва-Сити сработала сигнализация, но признаков пожара не обнаружили. Впоследствии электроснабжение восстановили.Как сообщил журналистам днем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на сегодня у президента запланировано совещание с членами правительства, посвященное вопросам инвестиций. Основной доклад — у Решетникова.

https://ria.ru/20221103/investitsii-1829113087.html

https://ria.ru/20221103/investitsii-1829113541.html

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максим решетников, владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)