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Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным
Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным - РИА Новости, 03.11.2022
Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным
Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава Минэкономразваития Максим Решетников, находившийся в Москва-Сити, на... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:46
2022-11-03T20:46
2022-11-03T21:17
максим решетников
владимир путин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава Минэкономразваития Максим Решетников, находившийся в Москва-Сити, на некоторое время остался без электричества.Это произошло, когда Путин предложил Решетникову доложить об инвестициях."Давайте перейдем к главному вопросу, к основному, ради которого мы сегодня и собрались. Пожалуйста, Максим Геннадьевич Решетников, надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад", — отметил глава государства.Вскоре неполадку устранили."Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, да, восстановилось электричество",— ответил Решетников.Как сообщил корреспондент РИА Новости в места событий, свет погас в одной из башен Москва-Сити. Впоследствии главк МЧС отчитался, что в башне квартала Москва-Сити сработала сигнализация, но признаков пожара не обнаружили. Впоследствии электроснабжение восстановили.Как сообщил журналистам днем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на сегодня у президента запланировано совещание с членами правительства, посвященное вопросам инвестиций. Основной доклад — у Решетникова.
https://ria.ru/20221103/investitsii-1829113087.html
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максим решетников, владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Максим Решетников, Владимир Путин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:46 03.11.2022 (обновлено: 21:17 03.11.2022)
Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным
Министр экономического развития Решетников остался без света на совещании с Путиным
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава Минэкономразваития Максим Решетников, находившийся в Москва-Сити, на некоторое время остался без электричества.
Это произошло, когда Путин предложил Решетникову доложить об инвестициях.
"Давайте перейдем к главному вопросу, к основному, ради которого мы сегодня и собрались. Пожалуйста, Максим Геннадьевич Решетников, надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад", — отметил глава государства.
Вскоре неполадку устранили.
"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, да, восстановилось электричество",— ответил Решетников.
Как сообщил корреспондент РИА Новости в места событий, свет погас в одной из башен Москва-Сити. Впоследствии главк МЧС
отчитался, что в башне квартала Москва-Сити сработала сигнализация, но признаков пожара не обнаружили. Впоследствии электроснабжение восстановили.
Как сообщил журналистам днем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на сегодня у президента запланировано совещание с членами правительства, посвященное вопросам инвестиций. Основной доклад — у Решетникова.