Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/putin-1829116388.html
Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным
Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным - РИА Новости, 03.11.2022
Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным
Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава Минэкономразваития Максим Решетников, находившийся в Москва-Сити, на... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:46
2022-11-03T21:17
максим решетников
владимир путин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753502648_0:117:3032:1823_1920x0_80_0_0_18102a3976afdc7bef8b0f2fefd6c405.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава Минэкономразваития Максим Решетников, находившийся в Москва-Сити, на некоторое время остался без электричества.Это произошло, когда Путин предложил Решетникову доложить об инвестициях."Давайте перейдем к главному вопросу, к основному, ради которого мы сегодня и собрались. Пожалуйста, Максим Геннадьевич Решетников, надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад", — отметил глава государства.Вскоре неполадку устранили."Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, да, восстановилось электричество",— ответил Решетников.Как сообщил корреспондент РИА Новости в места событий, свет погас в одной из башен Москва-Сити. Впоследствии главк МЧС отчитался, что в башне квартала Москва-Сити сработала сигнализация, но признаков пожара не обнаружили. Впоследствии электроснабжение восстановили.Как сообщил журналистам днем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на сегодня у президента запланировано совещание с членами правительства, посвященное вопросам инвестиций. Основной доклад — у Решетникова.
https://ria.ru/20221103/investitsii-1829113087.html
https://ria.ru/20221103/investitsii-1829113541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753502648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd296a4eaa65a2e0ff36c9e919db02ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим решетников, владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Максим Решетников, Владимир Путин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:46 03.11.2022 (обновлено: 21:17 03.11.2022)
 
Глава Минэкономразвития остался без света на совещании с Путиным

Министр экономического развития Решетников остался без света на совещании с Путиным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава Минэкономразваития Максим Решетников, находившийся в Москва-Сити, на некоторое время остался без электричества.
Это произошло, когда Путин предложил Решетникову доложить об инвестициях.
"Давайте перейдем к главному вопросу, к основному, ради которого мы сегодня и собрались. Пожалуйста, Максим Геннадьевич Решетников, надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад", — отметил глава государства.
Вскоре неполадку устранили.
"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, да, восстановилось электричество",— ответил Решетников.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 20:20
Путин призвал заполнять ниши по привлечению инвестиций
Как сообщил корреспондент РИА Новости в места событий, свет погас в одной из башен Москва-Сити. Впоследствии главк МЧС отчитался, что в башне квартала Москва-Сити сработала сигнализация, но признаков пожара не обнаружили. Впоследствии электроснабжение восстановили.
Как сообщил журналистам днем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на сегодня у президента запланировано совещание с членами правительства, посвященное вопросам инвестиций. Основной доклад — у Решетникова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 20:23
Подходы правительства в сфере инвестиций дадут результат, заявил Путин
 
Максим РешетниковВладимир ПутинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала