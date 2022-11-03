https://ria.ru/20221103/putin-1829112968.html

Путин попросил правительство не затягивать проработки в сфере инвестиций

Путин попросил правительство не затягивать проработки в сфере инвестиций - РИА Новости, 03.11.2022

Путин попросил правительство не затягивать проработки в сфере инвестиций

Президент России Владимир Путин попросил кабмин не затягивать проработки в сфере инвестиций, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал все согласовать за неделю. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:20

2022-11-03T20:20

2022-11-03T20:20

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин не затягивать проработки в сфере инвестиций, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал все согласовать за неделю."Я хочу всех поблагодарить за то, что проработан тщательно этот проект перечня поручений. Я согласен с коллегами, что нужно некоторые моменты доработать, но у меня огромная просьба не затягивать эти доработки. Я понимаю, что они носят отчасти даже ключевой характер и можно вокруг них танцевать сколько угодно, но прошу вот этот процесс закончить в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании.Президент спросил у главы кабмина, сколько времени нужно для того, чтобы "досогласовать эти моменты"."Ну неделю мы бы взяли, тут есть нюанс, но не более", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, михаил мишустин, россия