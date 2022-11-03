https://ria.ru/20221103/putin-1828998027.html

Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже"

Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже" - РИА Новости, 03.11.2022

Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже"

Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", сообщает... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:03

2022-11-03T15:03

2022-11-03T15:09

манеж

россия

владимир путин

кузьма минин (сухорукий)

дмитрий пожарский

день народного единства

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 4 ноября, в День народного единства, Путин вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади."Кроме того, глава российского государства посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", - говорится в сообщении.Десять тематических залов выставки охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4 тысячи квадратных метров. На экспозиции представлены фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории.

https://ria.ru/20221102/gorsluzhby-1828628837.html

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манеж, россия, владимир путин, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, день народного единства