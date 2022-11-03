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Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже" - РИА Новости, 03.11.2022
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Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже"
Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже" - РИА Новости, 03.11.2022
Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже"
Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", сообщает... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:03
2022-11-03T15:09
манеж
россия
владимир путин
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
день народного единства
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 4 ноября, в День народного единства, Путин вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади."Кроме того, глава российского государства посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", - говорится в сообщении.Десять тематических залов выставки охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4 тысячи квадратных метров. На экспозиции представлены фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории.
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манеж, россия, владимир путин, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, день народного единства
Манеж, Россия, Владимир Путин, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, День народного единства
15:03 03.11.2022 (обновлено: 15:09 03.11.2022)
 
Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже"

Путин в День народного единства посетит выставку в "Украина. На переломах эпох"

© POOL / Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
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Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 4 ноября, в День народного единства, Путин вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
"Кроме того, глава российского государства посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", - говорится в сообщении.
Десять тематических залов выставки охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4 тысячи квадратных метров. На экспозиции представлены фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории.
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МанежРоссияВладимир ПутинКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийДень народного единства
 
 
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