https://ria.ru/20221103/putin-1828998027.html
Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже"
Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже" - РИА Новости, 03.11.2022
Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже"
Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", сообщает... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:03
2022-11-03T15:03
2022-11-03T15:09
манеж
россия
владимир путин
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
день народного единства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828286082_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_5331c0159a7fe7587cb618a9ed12210a.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 4 ноября, в День народного единства, Путин вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади."Кроме того, глава российского государства посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", - говорится в сообщении.Десять тематических залов выставки охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4 тысячи квадратных метров. На экспозиции представлены фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории.
https://ria.ru/20221102/gorsluzhby-1828628837.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828286082_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_76a79007e6440e7ac0b58cdcb8041723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
манеж, россия, владимир путин, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, день народного единства
Манеж, Россия, Владимир Путин, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, День народного единства
15:03 03.11.2022 (обновлено: 15:09 03.11.2022)
Путин в День народного единства посетит выставку в "Манеже"
Путин в День народного единства посетит выставку в "Украина. На переломах эпох"