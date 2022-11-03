https://ria.ru/20221103/putin-1828938349.html

Путин встретится с патриархом Кириллом

Путин встретится с патриархом Кириллом - РИА Новости, 03.11.2022

Путин встретится с патриархом Кириллом

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с патриархом Кириллом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:02

2022-11-03T13:02

2022-11-03T13:21

религия

россия

дмитрий песков

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с патриархом Кириллом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня вечером также планируется встреча президента со святейшим патриархом всея Руси Кириллом", - сказал Песков.Песков не рассказал о причинах встречи. Но 4 ноября православные в России будут отмечать День Казанской иконы Божией Матери.Также в четверг президент РФ проведет совещание с членами правительства, которое будет посвящено вопросам инвестиций. С основным докладом выступит министр экономического развития РФ Максим Решетников, рассказал Песков.Кроме того, у Путина запланирована встреча с председателем Народного совета национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

https://ria.ru/20221018/prazdniki-1824905701.html

https://ria.ru/20221103/turmeniya-1828848925.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия