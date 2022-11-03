https://ria.ru/20221103/putin-1828938349.html
Путин встретится с патриархом Кириллом
Путин встретится с патриархом Кириллом - РИА Новости, 03.11.2022
Путин встретится с патриархом Кириллом
Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с патриархом Кириллом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:02
2022-11-03T13:02
2022-11-03T13:21
религия
россия
дмитрий песков
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с патриархом Кириллом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня вечером также планируется встреча президента со святейшим патриархом всея Руси Кириллом", - сказал Песков.Песков не рассказал о причинах встречи. Но 4 ноября православные в России будут отмечать День Казанской иконы Божией Матери.Также в четверг президент РФ проведет совещание с членами правительства, которое будет посвящено вопросам инвестиций. С основным докладом выступит министр экономического развития РФ Максим Решетников, рассказал Песков.Кроме того, у Путина запланирована встреча с председателем Народного совета национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
https://ria.ru/20221018/prazdniki-1824905701.html
https://ria.ru/20221103/turmeniya-1828848925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
13:02 03.11.2022 (обновлено: 13:21 03.11.2022)
Путин встретится с патриархом Кириллом
Президент Путин в четверг встретится с главой РПЦ патриархом Кириллом
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с патриархом Кириллом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня вечером также планируется встреча президента со святейшим патриархом всея Руси Кириллом", - сказал Песков.
Песков не рассказал о причинах встречи. Но 4 ноября православные в России будут отмечать День Казанской иконы Божией Матери.
Также в четверг президент РФ проведет совещание с членами правительства, которое будет посвящено вопросам инвестиций. С основным докладом выступит министр экономического развития РФ Максим Решетников, рассказал Песков.
Кроме того, у Путина запланирована встреча с председателем Народного совета национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.