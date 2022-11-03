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Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 03.11.2022
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Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 03.11.2022
Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Подавляющее большинство (80,1%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,5% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:43
2022-11-03T12:45
общество
владимир путин
россия
вциом
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство (80,1%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,5% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно исследованию, 80,1% россиян выразили своё непосредственное доверие президенту РФ Владимиру Путину, с ними не согласились 16,6% опрошенных.Деятельность президента одобряют 76,5% граждан, не одобряют - 15% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 24 по 30 октября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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общество, владимир путин, россия, вциом
Общество, Владимир Путин, Россия, ВЦИОМ
12:43 03.11.2022 (обновлено: 12:45 03.11.2022)
 
Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что 80,1% россиян доверяют Путину, 76,5% одобряют его работу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство (80,1%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,5% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно исследованию, 80,1% россиян выразили своё непосредственное доверие президенту РФ Владимиру Путину, с ними не согласились 16,6% опрошенных.
Деятельность президента одобряют 76,5% граждан, не одобряют - 15% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 24 по 30 октября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 00:17
Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину
 
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