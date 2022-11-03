https://ria.ru/20221103/putin-1828931929.html

Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 03.11.2022

Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Подавляющее большинство (80,1%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,5% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:43

2022-11-03T12:43

2022-11-03T12:45

общество

владимир путин

россия

вциом

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство (80,1%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,5% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно исследованию, 80,1% россиян выразили своё непосредственное доверие президенту РФ Владимиру Путину, с ними не согласились 16,6% опрошенных.Деятельность президента одобряют 76,5% граждан, не одобряют - 15% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 24 по 30 октября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20221103/erdogan-1828827779.html

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общество, владимир путин, россия, вциом