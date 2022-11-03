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Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
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Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов
Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов - РИА Новости, 03.11.2022
Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов
Спрос россиян на новогодние путешествия за границу вырос на 30 процентов по сравнению с 2021 годом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:14
2022-11-03T11:14
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Спрос россиян на новогодние путешествия за границу вырос на 30 процентов по сравнению с 2021 годом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.Этой зимой возможностей для заграничного отдыха даже больше, чем предыдущей, когда действовали серьезные ковидные ограничения, отмечают в пресс-службе Tez Tour. По данным компании, спрос на туры на январские каникулы сейчас превышает показатель за аналогичный период прошлого года почти на 30 процентов.Более половины заявок в компании приходятся на Египет. В топ популярных новогодних направлений также вошли Узбекистан, Азербайджан и ЮАР. В "Интуристе" добавляют, что цены на путевки в Египет должны были подняться, но, наоборот, снизились на семь процентов по сравнению с прошлым годом из-за появления конкурентов.Недельный отдых на двоих в новогодние даты за границей в отелях четыре-пять звезд обойдется в сумму от 165 до 451 тысяч рублей, уточняют "Известия". Самое дешевое направление — Турция, самое дорогое — Мальдивы.Цены на туры, по данным издания, начнут расти после 10 ноября.
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новости - туризм, туризм, путешествия, туристы, цены, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Путешествия, туристы, Цены, Новый год
11:14 03.11.2022
 
Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов

СМИ: спрос на новогодние туры за границу вырос на 30 процентов в сравнении с прошлым годом

© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.comВыдача оформленных путевок в туристическом агентстве
Выдача оформленных путевок в туристическом агентстве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Спрос россиян на новогодние путешествия за границу вырос на 30 процентов по сравнению с 2021 годом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.
Этой зимой возможностей для заграничного отдыха даже больше, чем предыдущей, когда действовали серьезные ковидные ограничения, отмечают в пресс-службе Tez Tour. По данным компании, спрос на туры на январские каникулы сейчас превышает показатель за аналогичный период прошлого года почти на 30 процентов.
Более половины заявок в компании приходятся на Египет. В топ популярных новогодних направлений также вошли Узбекистан, Азербайджан и ЮАР.
В "Интуристе" добавляют, что цены на путевки в Египет должны были подняться, но, наоборот, снизились на семь процентов по сравнению с прошлым годом из-за появления конкурентов.
Недельный отдых на двоих в новогодние даты за границей в отелях четыре-пять звезд обойдется в сумму от 165 до 451 тысяч рублей, уточняют "Известия". Самое дешевое направление — Турция, самое дорогое — Мальдивы.
Цены на туры, по данным издания, начнут расти после 10 ноября.
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 17:48Туризм
В России стало больше прямых рейсов за границу
 
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