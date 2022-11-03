https://ria.ru/20221103/puteshestviya-1828874048.html

Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов

Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов - РИА Новости, 03.11.2022

Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов

Спрос россиян на новогодние путешествия за границу вырос на 30 процентов по сравнению с 2021 годом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:14

2022-11-03T11:14

2022-11-03T11:14

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Спрос россиян на новогодние путешествия за границу вырос на 30 процентов по сравнению с 2021 годом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.Этой зимой возможностей для заграничного отдыха даже больше, чем предыдущей, когда действовали серьезные ковидные ограничения, отмечают в пресс-службе Tez Tour. По данным компании, спрос на туры на январские каникулы сейчас превышает показатель за аналогичный период прошлого года почти на 30 процентов.Более половины заявок в компании приходятся на Египет. В топ популярных новогодних направлений также вошли Узбекистан, Азербайджан и ЮАР. В "Интуристе" добавляют, что цены на путевки в Египет должны были подняться, но, наоборот, снизились на семь процентов по сравнению с прошлым годом из-за появления конкурентов.Недельный отдых на двоих в новогодние даты за границей в отелях четыре-пять звезд обойдется в сумму от 165 до 451 тысяч рублей, уточняют "Известия". Самое дешевое направление — Турция, самое дорогое — Мальдивы.Цены на туры, по данным издания, начнут расти после 10 ноября.

https://ria.ru/20221102/aviareysy-1828717475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, путешествия, туристы, цены, новый год