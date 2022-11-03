https://ria.ru/20221103/puteshestviya-1828874048.html
Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов
Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов - РИА Новости, 03.11.2022
Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов
Спрос россиян на новогодние путешествия за границу вырос на 30 процентов по сравнению с 2021 годом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:14
2022-11-03T11:14
2022-11-03T11:14
туризм
новости - туризм
туризм
путешествия
туристы
цены
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772780349_0:67:3068:1793_1920x0_80_0_0_0a3f9d90b5b64c5eedbc8bd0b2e4a301.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Спрос россиян на новогодние путешествия за границу вырос на 30 процентов по сравнению с 2021 годом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.Этой зимой возможностей для заграничного отдыха даже больше, чем предыдущей, когда действовали серьезные ковидные ограничения, отмечают в пресс-службе Tez Tour. По данным компании, спрос на туры на январские каникулы сейчас превышает показатель за аналогичный период прошлого года почти на 30 процентов.Более половины заявок в компании приходятся на Египет. В топ популярных новогодних направлений также вошли Узбекистан, Азербайджан и ЮАР. В "Интуристе" добавляют, что цены на путевки в Египет должны были подняться, но, наоборот, снизились на семь процентов по сравнению с прошлым годом из-за появления конкурентов.Недельный отдых на двоих в новогодние даты за границей в отелях четыре-пять звезд обойдется в сумму от 165 до 451 тысяч рублей, уточняют "Известия". Самое дешевое направление — Турция, самое дорогое — Мальдивы.Цены на туры, по данным издания, начнут расти после 10 ноября.
https://ria.ru/20221102/aviareysy-1828717475.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772780349_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_15f6e83edddade8a4e87722d4e600fa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, путешествия, туристы, цены, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Путешествия, туристы, Цены, Новый год
Спрос на новогодние поездки за границу вырос на 30 процентов
СМИ: спрос на новогодние туры за границу вырос на 30 процентов в сравнении с прошлым годом