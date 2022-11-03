https://ria.ru/20221103/protesty-1828948225.html

В Кишиневе протестующие пикетировали парламент

В Кишиневе протестующие пикетировали парламент - РИА Новости, 03.11.2022

В Кишиневе протестующие пикетировали парламент

В Кишиневе митингующие пикетировали здание парламента в знак протеста против роста цен и повышения тарифов на энергоносители, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:26

2022-11-03T13:26

2022-11-03T14:19

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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. В Кишиневе митингующие пикетировали здание парламента в знак протеста против роста цен и повышения тарифов на энергоносители, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции пришли к законодательному собранию с плакатами с изображением пачек сигарет, на которых написано "Парламент ПДС (правящая партия "Действие и солидарность", у которой парламентское большинство. — Прим. ред.) убивает надежды молдаван". Помимо этого, протестующие бросили на дорогу красные гвоздики, имитируя похоронную процессию."Этим флешмобом мы символизировали скорый уход в политическое небытие правящей партии "Действие и солидарность", президента Санду и кабмина Натальи Гаврилицы", —рассказал один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.Участники акции обвинили руководство страны в нарушении прав граждан свободно выражать свое мнение, а также права на достойную жизнь. В целом акция прошла мирно, полиция в действия пикетчиков не вмешивалась.Во время уличной манифестации в социальных сетях с обращением выступил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Он призвал сограждан выйти в воскресенье на очередной массовый антиправительственный митинг, чтобы потребовать снижения тарифов, улучшения качества жизни, а также углубления связей с Россией."ПДС означает бедность, кризис, ссоры с партнерами. Мы выступаем за стабильные и дружеские отношения со стратегическим партнером — Россией. Придя во власть, мы обеспечим бесперебойные поставки газа и электроэнергии. Мы получим доступный тариф на газ и электричество", — отметил оппозиционный лидер.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении.Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кишинев, молдавия, илан шор, наталья гаврилица, россия