https://ria.ru/20221103/protest-1829001549.html

МИД выразил протест из-за участия Британии в подготовке военных на Украине

МИД выразил протест из-за участия Британии в подготовке военных на Украине - РИА Новости, 03.11.2022

МИД выразил протест из-за участия Британии в подготовке военных на Украине

МИД РФ выразил в ходе вызова посла Британии Деборы Броннерт решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:12

2022-11-03T15:12

2022-11-03T15:46

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. МИД РФ выразил в ходе вызова посла Британии Деборы Броннерт решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины.В размещенном на сайте министерства заявлении говорится, что "в связи с сообщениями Минобороны России о причастности Британии к террористической атаке, совершенной 29 октября этого года на корабли Черноморского флота в Севастополе, 3 ноября этого года в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Броннерт"."Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", - указали в МИД России."В демарше подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям", - заявили в МИД РФ."Было указано на недопустимость подобных враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить. В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет целиком лежать на британской стороне", - говорится в комментарии на сайте министерства.Как пояснил РИА Новости источник, согласно имеющимся достоверным данным, "в сентябре 2021 года в Черном море подводные пловцы в рамках тактико-специальных учений под контролем иностранных инструкторов из JMTG-U (Joint Multinational Training Group-Ukraine) отработали навыки захвата судов с применением специальных абордажных средств"."В сентябре 2022 года по приглашению британской стороны группа старших офицеров Военно- морских сил Украины (ВМСУ), в числе которых были командиры кораблей, старшие помощники и специалисты в области ракетно-артиллерийского вооружения, проходили двухнедельные курсы на территории одной из военно-морских баз в Великобритании", - рассказал он."В качестве официальной цели образовательной программы обозначено повышение квалификации украинских военнослужащих для разминирования акватории Чёрного моря. Вместе с тем, основной акцент был сделан на обучении украинцев использованию современных БПА британского производства", - добавил источник агентства.

https://ria.ru/20221103/mid-1828994001.html

https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html

https://ria.ru/20221103/soobschenie-1828860674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, дебора броннерт, великобритания