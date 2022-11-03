https://ria.ru/20221103/protest-1829001549.html
МИД выразил протест из-за участия Британии в подготовке военных на Украине
МИД выразил протест из-за участия Британии в подготовке военных на Украине - РИА Новости, 03.11.2022
МИД выразил протест из-за участия Британии в подготовке военных на Украине
МИД РФ выразил в ходе вызова посла Британии Деборы Броннерт решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:12
2022-11-03T15:12
2022-11-03T15:46
в мире
россия
украина
дебора броннерт
великобритания
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. МИД РФ выразил в ходе вызова посла Британии Деборы Броннерт решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины.В размещенном на сайте министерства заявлении говорится, что "в связи с сообщениями Минобороны России о причастности Британии к террористической атаке, совершенной 29 октября этого года на корабли Черноморского флота в Севастополе, 3 ноября этого года в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Броннерт"."Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", - указали в МИД России."В демарше подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям", - заявили в МИД РФ."Было указано на недопустимость подобных враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить. В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет целиком лежать на британской стороне", - говорится в комментарии на сайте министерства.Как пояснил РИА Новости источник, согласно имеющимся достоверным данным, "в сентябре 2021 года в Черном море подводные пловцы в рамках тактико-специальных учений под контролем иностранных инструкторов из JMTG-U (Joint Multinational Training Group-Ukraine) отработали навыки захвата судов с применением специальных абордажных средств"."В сентябре 2022 года по приглашению британской стороны группа старших офицеров Военно- морских сил Украины (ВМСУ), в числе которых были командиры кораблей, старшие помощники и специалисты в области ракетно-артиллерийского вооружения, проходили двухнедельные курсы на территории одной из военно-морских баз в Великобритании", - рассказал он."В качестве официальной цели образовательной программы обозначено повышение квалификации украинских военнослужащих для разминирования акватории Чёрного моря. Вместе с тем, основной акцент был сделан на обучении украинцев использованию современных БПА британского производства", - добавил источник агентства.
https://ria.ru/20221103/mid-1828994001.html
https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, дебора броннерт, великобритания
В мире, Россия, Украина, Дебора Броннерт, Великобритания
15:12 03.11.2022 (обновлено: 15:46 03.11.2022)
МИД выразил протест из-за участия Британии в подготовке военных на Украине
МИД выразил протест послу Броннерт из-за участия Британии в подготовке военных на Украине
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
МИД РФ выразил
в ходе вызова посла Британии Деборы Броннерт решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины.
В размещенном на сайте министерства заявлении говорится, что "в связи с сообщениями Минобороны России о причастности Британии к террористической атаке, совершенной 29 октября этого года на корабли Черноморского флота в Севастополе
, 3 ноября этого года в МИД России была вызвана посол Великобритании
в Москве
Броннерт".
"Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", - указали в МИД России.
"В демарше подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям", - заявили в МИД РФ.
"Было указано на недопустимость подобных враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить. В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет целиком лежать на британской стороне", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Как пояснил РИА Новости источник, согласно имеющимся достоверным данным, "в сентябре 2021 года в Черном море
подводные пловцы в рамках тактико-специальных учений под контролем иностранных инструкторов из JMTG-U (Joint Multinational Training Group-Ukraine) отработали навыки захвата судов с применением специальных абордажных средств".
"В сентябре 2022 года по приглашению британской стороны группа старших офицеров Военно- морских сил Украины (ВМСУ
), в числе которых были командиры кораблей, старшие помощники и специалисты в области ракетно-артиллерийского вооружения, проходили двухнедельные курсы на территории одной из военно-морских баз в Великобритании", - рассказал он.
"В качестве официальной цели образовательной программы обозначено повышение квалификации украинских военнослужащих для разминирования акватории Чёрного моря. Вместе с тем, основной акцент был сделан на обучении украинцев использованию современных БПА британского производства", - добавил источник агентства.