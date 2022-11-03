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В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды - РИА Новости, 03.11.2022
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В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды - РИА Новости, 03.11.2022
В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв высказал идею создания в России министерства информации и пропаганды. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:05
2022-11-03T12:04
андрей гурулев
общество
технологии
россия
госдума рф
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ЧИТА, 3 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв высказал идею создания в России министерства информации и пропаганды."То, что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, по моему мнению, - отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул всё от информационного противоборства вплоть до фейкомёта. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?" - заявил Гурулёв на пресс-конференции. Он отметил, что российское общество уже адаптировалось к информационной войне. Жители научились различать фейки и не доверять первичной информации.Депутат привёл в пример, что выводы о результатах в информационной войне можно сделать на примере Забайкалья. По его словам, уровень доверия в регионе к президенту составляет более 70%.
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андрей гурулев, общество, технологии, россия, госдума рф
Андрей Гурулев, Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
10:05 03.11.2022 (обновлено: 12:04 03.11.2022)
 
В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды

Депутат Гурулев высказал идею создания министерства информации и пропаганды

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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ЧИТА, 3 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв высказал идею создания в России министерства информации и пропаганды.
"То, что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, по моему мнению, - отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул всё от информационного противоборства вплоть до фейкомёта. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?" - заявил Гурулёв на пресс-конференции. Он отметил, что российское общество уже адаптировалось к информационной войне. Жители научились различать фейки и не доверять первичной информации.
Депутат привёл в пример, что выводы о результатах в информационной войне можно сделать на примере Забайкалья. По его словам, уровень доверия в регионе к президенту составляет более 70%.
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