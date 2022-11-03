https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html

Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ

Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ - РИА Новости, 03.11.2022

Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ

Правительство РФ в 2022 году приняло решение профинансировать из ФНБ 14 проектов на 1,5 триллиона рублей, из них уже профинансировано 500 миллиардов рублей, а в РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:33

2022-11-03T19:33

2022-11-03T19:53

экономика

россия

владимир путин

максим решетников

москва

казань

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ржд

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство РФ в 2022 году приняло решение профинансировать из ФНБ 14 проектов на 1,5 триллиона рублей, из них уже профинансировано 500 миллиардов рублей, а в ближайшее время правительство представит главе государства список новых проектов для таких инвестиций, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.Выступая на совещании президента РФ Владимира Путина по инвестициям, глава Минэкономразвития напомнил, что с 2014 по 2020 год за счет ФНБ было профинансировано 11 проектов на 750 миллиардов рублей. Из них 142 миллиарда рублей уже возвращены государству с процентами, причем часть средств возвращена досрочно. На каждый рубль вложений из ФНБ, по словам Решетникова, было привлечено 4 рубля частных инвестиций."В этом году работу ускорили: уже приняты решения по 14 проектам на 1,5 триллиона рублей. Среди них: трассы Москва – Нижний Новгород - Казань и Казань - Екатеринбург, Восточный полигон РЖД, подвижной состав Питерского метрополитена, Центральный транспортный узел в Москве, программа Фонда ЖКХ, поддержка авиакомпаний. В этом году уже профинансированы проекты на 500 миллиардов рублей", - сказал Решетников."В ближайшее время, Владимир Владимирович, правительство представит вам предложения по дополнению перечня проектов, претендующих на финансирование из ФНБ", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20221103/otoplenie-1829096454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, владимир путин, максим решетников, москва, казань, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ржд, фонд жкх