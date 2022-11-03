https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html
Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ
Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ - РИА Новости, 03.11.2022
Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ
Правительство РФ в 2022 году приняло решение профинансировать из ФНБ 14 проектов на 1,5 триллиона рублей, из них уже профинансировано 500 миллиардов рублей, а в РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:33
2022-11-03T19:33
2022-11-03T19:53
экономика
россия
владимир путин
максим решетников
москва
казань
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_595:225:2859:1499_1920x0_80_0_0_06c6f6f0a504e364490438c8746832d6.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство РФ в 2022 году приняло решение профинансировать из ФНБ 14 проектов на 1,5 триллиона рублей, из них уже профинансировано 500 миллиардов рублей, а в ближайшее время правительство представит главе государства список новых проектов для таких инвестиций, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.Выступая на совещании президента РФ Владимира Путина по инвестициям, глава Минэкономразвития напомнил, что с 2014 по 2020 год за счет ФНБ было профинансировано 11 проектов на 750 миллиардов рублей. Из них 142 миллиарда рублей уже возвращены государству с процентами, причем часть средств возвращена досрочно. На каждый рубль вложений из ФНБ, по словам Решетникова, было привлечено 4 рубля частных инвестиций."В этом году работу ускорили: уже приняты решения по 14 проектам на 1,5 триллиона рублей. Среди них: трассы Москва – Нижний Новгород - Казань и Казань - Екатеринбург, Восточный полигон РЖД, подвижной состав Питерского метрополитена, Центральный транспортный узел в Москве, программа Фонда ЖКХ, поддержка авиакомпаний. В этом году уже профинансированы проекты на 500 миллиардов рублей", - сказал Решетников."В ближайшее время, Владимир Владимирович, правительство представит вам предложения по дополнению перечня проектов, претендующих на финансирование из ФНБ", - добавил он.
https://realty.ria.ru/20221103/otoplenie-1829096454.html
россия
москва
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_496:221:2866:1999_1920x0_80_0_0_6b7e93c5b4536ff91b9dc62490a5bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, максим решетников, москва, казань, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ржд, фонд жкх
Экономика, Россия, Владимир Путин, Максим Решетников, Москва, Казань, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РЖД, Фонд ЖКХ
19:33 03.11.2022 (обновлено: 19:53 03.11.2022)
Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ
Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ в ближайшее время