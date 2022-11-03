https://ria.ru/20221103/proekt-1829079765.html

В Москве завершился цикл очных сессий SputnikPro для зарубежных СМИ

В Москве завершился цикл очных сессий SputnikPro для зарубежных СМИ - РИА Новости, 03.11.2022

В Москве завершился цикл очных сессий SputnikPro для зарубежных СМИ

Журналисты из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Ирана, Турции, Марокко, Алжира и Индонезии приняли участие в завершающей очной сессии... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:08

2022-11-03T18:08

2022-11-03T18:08

москва

sputnik

журналистика

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

снг

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналисты из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Ирана, Турции, Марокко, Алжира и Индонезии приняли участие в завершающей очной сессии просветительского проекта SputnikPro в штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве. За 3 дня насыщенной программы участники успели не только посетить мастер-классы от экспертов Sputnik, но и познакомиться с культурной жизнью Москвы.В рамках бизнес-программы спикеры смогли обсудить с участниками написание новостей, производство привлекающего внимание видео, верификацию источников, а также работу с визуальным контентом.К последней сессии проекта присоединились представители информационных агентств WAM (ОАЭ), Anadolu (Турция), APS (Алжир), MAP (Марокко), Antara (Индонезия), Гостелерадио Ирана и канала PressTV, ливанских телеканалов Al Mayadeen и Al Sahat, а также египетского AlHadath Alyoum TV."Для меня было большим удовольствием стать частью этой группы и проекта SputnikPro и "Новое поколение". Я узнала, какими технологиями пользуется Россия, когда распространяет новости по всему миру с помощью новостных лент и других методов вещания. Москва превзошла мои ожидания – это завораживающе красивый город с интересной культурой и архитектурой. Я возвращаюсь домой с большой благодарностью и уважением к России за усилия, которые она прикладывает для того, чтобы показать миру правду, в то время как западный мир решил ее бойкотировать", — отметила участница из Ливана Марва Осман."Занятия по выявлению фейков, выявлению неточностей, проверке информации всегда проходят интересно и живо, но здесь ребята внесли свою локальную перспективу. У них есть свои ценности, свои убеждения. И когда мы анализировали, что мейнстримовые новости давят на весь остальной мир, они говорили о том, что не всегда учитываются интересы регионов, в том числе Ближнего Востока. Дискуссия была очень плодотворной, и мы нашли точки соприкосновения вне зависимости от того, что живем в разных странах", — добавил советник агентства Олег Дмитриев, который провел практикум для участников проекта.Ранее во второй половине 2022 года прошли две отдельные сессии для представителей СМИ стран СНГ и Африки.Очный проект SputnikPro реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве

https://ria.ru/20221028/sputnikpro-1827592634.html

https://ria.ru/20221018/afrika-1824971129.html

https://ria.ru/20221031/sputnik-1828051200.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, sputnik, журналистика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг