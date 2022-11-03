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Источник рассказал о продолжении переговоров по продуктовой сделке - РИА Новости, 03.11.2022
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Источник рассказал о продолжении переговоров по продуктовой сделке
Источник рассказал о продолжении переговоров по продуктовой сделке - РИА Новости, 03.11.2022
Источник рассказал о продолжении переговоров по продуктовой сделке
Возобновление работы продуктовой сделки не означает её продление, переговорный процесс по этому вопросу идет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T03:07
2022-11-03T03:07
россия
турция
украина
оон
в мире
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СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Возобновление работы продуктовой сделки не означает её продление, переговорный процесс по этому вопросу идет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке."Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать возвращение РФ к работе сделки как согласие на её продление.По его словам, переговорный процесс по продлению механизма сделки идет.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221102/podkhod-1828816510.html
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россия, турция, украина, оон, в мире
Россия, Турция, Украина, ООН, В мире
03:07 03.11.2022
 
Источник рассказал о продолжении переговоров по продуктовой сделке

Источник: возобновление работы продуктовой сделки еще не означает её продление

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
Сухогруз с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Возобновление работы продуктовой сделки не означает её продление, переговорный процесс по этому вопросу идет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 22:25
Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход по зерновой сделке
"Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать возвращение РФ к работе сделки как согласие на её продление.
По его словам, переговорный процесс по продлению механизма сделки идет.
"Мы надеемся на положительный исход", - уточнил источник.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:20
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по продуктовой сделке
 
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