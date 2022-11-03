https://ria.ru/20221103/prodovolstvie-1828837137.html

Источник рассказал о продолжении переговоров по продуктовой сделке

Источник рассказал о продолжении переговоров по продуктовой сделке - РИА Новости, 03.11.2022

Источник рассказал о продолжении переговоров по продуктовой сделке

Возобновление работы продуктовой сделки не означает её продление, переговорный процесс по этому вопросу идет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T03:07

2022-11-03T03:07

2022-11-03T03:07

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СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Возобновление работы продуктовой сделки не означает её продление, переговорный процесс по этому вопросу идет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке."Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать возвращение РФ к работе сделки как согласие на её продление.По его словам, переговорный процесс по продлению механизма сделки идет.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221102/podkhod-1828816510.html

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828108463.html

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турция

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