Источник рассказал о продолжении переговоров по продуктовой сделке
Источник: возобновление работы продуктовой сделки еще не означает её продление
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Возобновление работы продуктовой сделки не означает её продление, переговорный процесс по этому вопросу идет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
"Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать возвращение РФ к работе сделки как согласие на её продление.
По его словам, переговорный процесс по продлению механизма сделки идет.
"Мы надеемся на положительный исход", - уточнил источник.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.
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