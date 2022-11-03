https://ria.ru/20221103/primore-1828856104.html
Больницы Приморья получили почти 90 новых автомобилей
Больницы Приморья получили почти 90 новых автомобилей - РИА Новости, 03.11.2022
Больницы Приморья получили почти 90 новых автомобилей
Глава Приморья Олег Кожемяко в четверг передал 87 новых санитарных автомобилей LADA NIVA больницам региона, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:49
2022-11-03T08:49
2022-11-03T08:49
общество
здоровье - общество
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко в четверг передал 87 новых санитарных автомобилей LADA NIVA больницам региона, сообщает краевое правительство."Новые автомобили будут служить для того, чтобы здоровье населения Приморского края с каждым годом укреплялось, чтобы меньше было больных и люди своевременно могли получать качественную профилактическую медпомощь", – сказал Кожемяко, передавая ключи от машин руководству медучреждений."Нивы" из-за их высокой проходимости и несложного ремонта используют для доставки медиков в отдаленные районы и для перевозки групп пациентов в поликлиники на профосмотры и диспансеризацию. Машины распределят между 24 учреждениями.Новые автомобили передали в рамках второй поставки в регион в рамках федеральной пятилетней программы модернизации первичного звена системы здравоохранения. В прошлом году медучреждения получили 71 автомобиль. Всего за пять лет будут переданы 343 автомобиля, в том числе 307 на дооснащение.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
https://ria.ru/20220617/rekonstruktsiya-1795957776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, олег кожемяко, приморский край
Общество, Здоровье - Общество, Олег Кожемяко, Приморский край
Больницы Приморья получили почти 90 новых автомобилей
Глава Приморья Кожемяко передал 87 новых санитарных автомобилей LADA NIVA больницам