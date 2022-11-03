Рейтинг@Mail.ru
Больницы Приморья получили почти 90 новых автомобилей - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/primore-1828856104.html
Больницы Приморья получили почти 90 новых автомобилей
Больницы Приморья получили почти 90 новых автомобилей - РИА Новости, 03.11.2022
Больницы Приморья получили почти 90 новых автомобилей
Глава Приморья Олег Кожемяко в четверг передал 87 новых санитарных автомобилей LADA NIVA больницам региона, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:49
2022-11-03T08:49
общество
здоровье - общество
олег кожемяко
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко в четверг передал 87 новых санитарных автомобилей LADA NIVA больницам региона, сообщает краевое правительство."Новые автомобили будут служить для того, чтобы здоровье населения Приморского края с каждым годом укреплялось, чтобы меньше было больных и люди своевременно могли получать качественную профилактическую медпомощь", – сказал Кожемяко, передавая ключи от машин руководству медучреждений."Нивы" из-за их высокой проходимости и несложного ремонта используют для доставки медиков в отдаленные районы и для перевозки групп пациентов в поликлиники на профосмотры и диспансеризацию. Машины распределят между 24 учреждениями.Новые автомобили передали в рамках второй поставки в регион в рамках федеральной пятилетней программы модернизации первичного звена системы здравоохранения. В прошлом году медучреждения получили 71 автомобиль. Всего за пять лет будут переданы 343 автомобиля, в том числе 307 на дооснащение.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
https://ria.ru/20220617/rekonstruktsiya-1795957776.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, олег кожемяко, приморский край
Общество, Здоровье - Общество, Олег Кожемяко, Приморский край
08:49 03.11.2022
 
Больницы Приморья получили почти 90 новых автомобилей

Глава Приморья Кожемяко передал 87 новых санитарных автомобилей LADA NIVA больницам

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко в четверг передал 87 новых санитарных автомобилей LADA NIVA больницам региона, сообщает краевое правительство.
"Новые автомобили будут служить для того, чтобы здоровье населения Приморского края с каждым годом укреплялось, чтобы меньше было больных и люди своевременно могли получать качественную профилактическую медпомощь", – сказал Кожемяко, передавая ключи от машин руководству медучреждений.
"Нивы" из-за их высокой проходимости и несложного ремонта используют для доставки медиков в отдаленные районы и для перевозки групп пациентов в поликлиники на профосмотры и диспансеризацию. Машины распределят между 24 учреждениями.
Новые автомобили передали в рамках второй поставки в регион в рамках федеральной пятилетней программы модернизации первичного звена системы здравоохранения. В прошлом году медучреждения получили 71 автомобиль. Всего за пять лет будут переданы 343 автомобиля, в том числе 307 на дооснащение.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 03:01Петербургский международный экономический форум — 2022
Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов в регионе
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоОлег КожемякоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала