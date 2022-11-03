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Краснодарский край принял более 10 500 жителей Херсонской области - РИА Новости, 03.11.2022
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Краснодарский край принял более 10 500 жителей Херсонской области
Краснодарский край принял более 10 500 жителей Херсонской области - РИА Новости, 03.11.2022
Краснодарский край принял более 10 500 жителей Херсонской области
Краснодарский край принял свыше 10,5 тысячи жителей Херсонской области после объявления о вывозе людей из региона, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:01
2022-11-03T18:03
здоровье - общество
владимир сальдо
херсонская область
краснодарский край
туапсе
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КРАСНОДАР, 3 ноя - РИА Новости. Краснодарский край принял свыше 10,5 тысячи жителей Херсонской области после объявления о вывозе людей из региона, сообщили в пресс-службе администрации Кубани."Краснодарский край принял более 10,5 тысячи жителей Херсонской области. Порядка 8,8 тысячи из них находятся в отелях Анапы, 850 человек – в здравницах Темрюкского района, 800 – в Туапсе, еще 85 человек разместили в Кабардинке", - говорится в сообщении.Во вторник сообщалось о более 10 тысячах прибывших на Кубань из Херсонской области. Больше всего число приезжих за три дня увеличилось в Туапсе – практически в два раза. По данным пресс-службы, в четверг для жителей новых регионов страны в Туапсинском районе открыли информационный центр.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. В понедельник Сальдо сообщил, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и угрозой затопления.Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл в Анапский район Краснодарского края 11 октября. Большинство пассажиров составили дети, в том числе из детских домов.В городах пребывания для жителей работают информационные центры. В них помогают с оформлением документов, работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие. Сотрудники Пенсионного фонда выдают СНИЛС, работают по вопросам детских пособий и материнского капитала.
https://ria.ru/20221103/terrorizm-1829003597.html
https://ria.ru/20221103/obstrel-1828885719.html
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херсонская область
краснодарский край
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здоровье - общество, владимир сальдо, херсонская область , краснодарский край, туапсе
Здоровье - Общество, Владимир Сальдо, Херсонская область , Краснодарский край, Туапсе
18:01 03.11.2022 (обновлено: 18:03 03.11.2022)
 
Краснодарский край принял более 10 500 жителей Херсонской области

Краснодарский край принял более 10 500 жителей Херсонской области, решивших эвакуироваться

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале в Анапе
Эвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале в Анапе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 ноя - РИА Новости. Краснодарский край принял свыше 10,5 тысячи жителей Херсонской области после объявления о вывозе людей из региона, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
"Краснодарский край принял более 10,5 тысячи жителей Херсонской области. Порядка 8,8 тысячи из них находятся в отелях Анапы, 850 человек – в здравницах Темрюкского района, 800 – в Туапсе, еще 85 человек разместили в Кабардинке", - говорится в сообщении.
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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. В понедельник Сальдо сообщил, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и угрозой затопления.
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В городах пребывания для жителей работают информационные центры. В них помогают с оформлением документов, работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие. Сотрудники Пенсионного фонда выдают СНИЛС, работают по вопросам детских пособий и материнского капитала.
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