18:01 03.11.2022 (обновлено: 18:03 03.11.2022)
Краснодарский край принял более 10 500 жителей Херсонской области
Краснодарский край принял более 10 500 жителей Херсонской области, решивших эвакуироваться
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале в Анапе
Эвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале в Анапе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 ноя - РИА Новости. Краснодарский край принял свыше 10,5 тысячи жителей Херсонской области после объявления о вывозе людей из региона, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
"Краснодарский край принял более 10,5 тысячи жителей Херсонской области. Порядка 8,8 тысячи из них находятся в отелях Анапы, 850 человек – в здравницах Темрюкского района, 800 – в Туапсе, еще 85 человек разместили в Кабардинке", - говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось о более 10 тысячах прибывших на Кубань из Херсонской области. Больше всего число приезжих за три дня увеличилось в Туапсе – практически в два раза. По данным пресс-службы, в четверг для жителей новых регионов страны в Туапсинском районе открыли информационный центр.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. В понедельник Сальдо сообщил, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и угрозой затопления.
Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл в Анапский район Краснодарского края 11 октября. Большинство пассажиров составили дети, в том числе из детских домов.
В городах пребывания для жителей работают информационные центры. В них помогают с оформлением документов, работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие. Сотрудники Пенсионного фонда выдают СНИЛС, работают по вопросам детских пособий и материнского капитала.