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В ПМР утвердили принципы работы экономики в условиях энергокризиса - РИА Новости, 03.11.2022
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В ПМР утвердили принципы работы экономики в условиях энергокризиса
В ПМР утвердили принципы работы экономики в условиях энергокризиса - РИА Новости, 03.11.2022
В ПМР утвердили принципы работы экономики в условиях энергокризиса
Правительство непризнанного Приднестровья на заседании в четверг утвердило принципы функционирования экономики в условиях энергетического кризиса, по сути,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:04
2022-11-03T16:04
в мире
жкх
вадим красносельский
молдовагаз
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Правительство непризнанного Приднестровья на заседании в четверг утвердило принципы функционирования экономики в условиях энергетического кризиса, по сути, режим жесткой экономии энергоресурсов, сообщила пресс-служба кабмина ПМР.Комплекс мер экономии направлен на реализацию указа главы республики Вадима Красносельского "О введении чрезвычайного экономического положения на территории ПМР". По данным компании "Молдовагаз", с 1 ноября из общего количества в 5,7 миллиона кубометров газа, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.В соответствии с принятым постановлением правительства, в безусловном приоритете остаются интересы и благополучие граждан республики. Львиная доля голубого топлива, поступающего в Приднестровье, будет направлена населению. Вторыми наиболее крупными потребителями станут теплоснабжающие организации, которые также ориентированы на обеспечение теплом жилых домов и социально значимых объектов.В то же время отопление в домах культуры, административных и хозяйственных зданиях, министерствах, ведомствах, кинотеатрах, школах, учреждениях средне-специального и высшего образования городов и районов выключат до особого распоряжения.Школьникам продлят каникулы до 13 ноября. Подача горячего водоснабжения будет по графику: в вечернее время с 18.30 по 21.30 (19.30-22.30 мск). Троллейбусы будут работать в часы пик. Сокращено уличное освещение. В госучреждениях вводится сокращенный режим работы – до 16.00 (17.00 мск). Вечные огни мемориальных комплексов продолжат гореть как дань уважения подвигу защитников Приднестровья.В прежнем режиме будет осуществляться работа хлебозаводов, производителей мяса (выращивание скота, птиц), молока, куриных яиц, рыбы и изготовителей рыбной продукции, переработчиков мясомолочного сырья, как и производителей сельхозпродукции.Утверждается, что новый порядок позволит обеспечить бесперебойную подачу энергоресурсов. "В условиях ограничения потребления энергоресурсов важно соблюсти баланс интересов государства, населения и бизнеса. Работа в этом направлении будет продолжена параллельно с поиском решения энергетических проблем", - приводит пресс-служба слова главы правительства Александра Розенберга.
https://ria.ru/20221102/krizis-1828626937.html
https://ria.ru/20221028/moldaviya-1827667247.html
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в мире, жкх, вадим красносельский, молдовагаз, газпром, молдавия
В мире, ЖКХ, Вадим Красносельский, Молдовагаз, Газпром, Молдавия
16:04 03.11.2022
 
В ПМР утвердили принципы работы экономики в условиях энергокризиса

Правительство Приднестровья утвердило принципы работы экономики в условиях энергокризиса

© Fotolia / starushДом Советов в Тирасполе
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Fotolia / starush
Дом Советов в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Правительство непризнанного Приднестровья на заседании в четверг утвердило принципы функционирования экономики в условиях энергетического кризиса, по сути, режим жесткой экономии энергоресурсов, сообщила пресс-служба кабмина ПМР.
Комплекс мер экономии направлен на реализацию указа главы республики Вадима Красносельского "О введении чрезвычайного экономического положения на территории ПМР". По данным компании "Молдовагаз", с 1 ноября из общего количества в 5,7 миллиона кубометров газа, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 12:35
Приднестровье надеется на реакцию России на энергокризис в стране
В соответствии с принятым постановлением правительства, в безусловном приоритете остаются интересы и благополучие граждан республики. Львиная доля голубого топлива, поступающего в Приднестровье, будет направлена населению. Вторыми наиболее крупными потребителями станут теплоснабжающие организации, которые также ориентированы на обеспечение теплом жилых домов и социально значимых объектов.
В то же время отопление в домах культуры, административных и хозяйственных зданиях, министерствах, ведомствах, кинотеатрах, школах, учреждениях средне-специального и высшего образования городов и районов выключат до особого распоряжения.
Школьникам продлят каникулы до 13 ноября. Подача горячего водоснабжения будет по графику: в вечернее время с 18.30 по 21.30 (19.30-22.30 мск). Троллейбусы будут работать в часы пик. Сокращено уличное освещение. В госучреждениях вводится сокращенный режим работы – до 16.00 (17.00 мск). Вечные огни мемориальных комплексов продолжат гореть как дань уважения подвигу защитников Приднестровья.
В прежнем режиме будет осуществляться работа хлебозаводов, производителей мяса (выращивание скота, птиц), молока, куриных яиц, рыбы и изготовителей рыбной продукции, переработчиков мясомолочного сырья, как и производителей сельхозпродукции.
Утверждается, что новый порядок позволит обеспечить бесперебойную подачу энергоресурсов. "В условиях ограничения потребления энергоресурсов важно соблюсти баланс интересов государства, населения и бизнеса. Работа в этом направлении будет продолжена параллельно с поиском решения энергетических проблем", - приводит пресс-служба слова главы правительства Александра Розенберга.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 20:37
В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом"
 
В миреЖКХВадим КрасносельскийМолдовагазГазпромМолдавия
 
 
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