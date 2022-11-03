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Губернатор Приамурья дал советы для роста центру поддержки одаренных детей - РИА Новости, 03.11.2022
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Губернатор Приамурья дал советы для роста центру поддержки одаренных детей
Губернатор Приамурья дал советы для роста центру поддержки одаренных детей - РИА Новости, 03.11.2022
Губернатор Приамурья дал советы для роста центру поддержки одаренных детей
Глава Приамурья Василий Орлов поручил активизировать сотрудничество Центра выявления и поддержки одаренных детей "Вега" с крупными компаниями, в том числе... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T06:44
2022-11-03T06:45
общество
василий орлов (губернатор)
китай
ржд
газпром
транснефть
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил активизировать сотрудничество Центра выявления и поддержки одаренных детей "Вега" с крупными компаниями, в том числе китайскими инвесторами, сообщает правительство региона."Центр "Вега" создан для развития талантов молодежи, и для большей эффективности он должен вести практико-ориентированную работу. К сотрудничеству необходимо привлекать крупные компании, которые заинтересованы в квалифицированных сотрудниках и при этом имеют ресурсы для их подготовки. В их числе РЖД, крупные банки, "Газпром", "Транснефть". Особо рекомендую рассмотреть взаимодействие с инвесторами, которые к нам заходят в рамках российско-китайских отношений, они остро заинтересованы в специалистах разных направлений, знающих китайский язык", – сказал Орлов.Руководитель "Веги" Максим Семин отметил, что в этом году поставлена цель расширить географию участников проектов, также расширена тематическая линейка образовательных программ. Участниками проекта "Вега" стали 28 муниципалитетов. Перечень реализованных и планируемых к реализации программ центра вырос с 92 до 114.Программы и проекты центра позволяют качественно подготовить обучающихся к уровневым региональным и всероссийским этапам конкурсных мероприятий, в том числе из перечня Государственного информационного ресурса базы данных одаренных детей. На сегодня в ГИРе зарегистрировано 2207 амурских школьников.По рекомендации Орлова центр совместно с Благовещенским политехническим колледжем и Институтом Конфуция БГПУ сформировал программу курсовой подготовки старшеклассников области по китайскому языку. Она предусматривает один год обучения на площадке БПК с последующей сдачей вступительных экзаменов и поступлением на второй курс Хэйхэйского университета (КНР), факультет китайского языка."Вега" – организация по выявлению и поддержке одаренных детей, созданная в рамках нацпроекта "Образование". Дети развивают свои способности по трем направлениям: "Наука", "Искусство" и "Спорт". Эти программы лежат в основе работы центра "Сириус". Указанные направления школьники осваивают очно в новом здании с современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием и с использованием дистанционных технологий.
https://ria.ru/20221031/priamure-1828022327.html
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общество, василий орлов (губернатор), китай, ржд, газпром, транснефть, амурская область
Общество, Василий Орлов (губернатор), Китай, РЖД, Газпром, Транснефть, Амурская область
06:44 03.11.2022 (обновлено: 06:45 03.11.2022)
 
Губернатор Приамурья дал советы для роста центру поддержки одаренных детей

Орлов посоветовал центру поддержки одаренных детей в Приамурье работать с инвесторами

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил активизировать сотрудничество Центра выявления и поддержки одаренных детей "Вега" с крупными компаниями, в том числе китайскими инвесторами, сообщает правительство региона.
"Центр "Вега" создан для развития талантов молодежи, и для большей эффективности он должен вести практико-ориентированную работу. К сотрудничеству необходимо привлекать крупные компании, которые заинтересованы в квалифицированных сотрудниках и при этом имеют ресурсы для их подготовки. В их числе РЖД, крупные банки, "Газпром", "Транснефть". Особо рекомендую рассмотреть взаимодействие с инвесторами, которые к нам заходят в рамках российско-китайских отношений, они остро заинтересованы в специалистах разных направлений, знающих китайский язык", – сказал Орлов.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Руководитель "Веги" Максим Семин отметил, что в этом году поставлена цель расширить географию участников проектов, также расширена тематическая линейка образовательных программ. Участниками проекта "Вега" стали 28 муниципалитетов. Перечень реализованных и планируемых к реализации программ центра вырос с 92 до 114.
Программы и проекты центра позволяют качественно подготовить обучающихся к уровневым региональным и всероссийским этапам конкурсных мероприятий, в том числе из перечня Государственного информационного ресурса базы данных одаренных детей. На сегодня в ГИРе зарегистрировано 2207 амурских школьников.
По рекомендации Орлова центр совместно с Благовещенским политехническим колледжем и Институтом Конфуция БГПУ сформировал программу курсовой подготовки старшеклассников области по китайскому языку. Она предусматривает один год обучения на площадке БПК с последующей сдачей вступительных экзаменов и поступлением на второй курс Хэйхэйского университета (КНР), факультет китайского языка.
"Вега" – организация по выявлению и поддержке одаренных детей, созданная в рамках нацпроекта "Образование". Дети развивают свои способности по трем направлениям: "Наука", "Искусство" и "Спорт". Эти программы лежат в основе работы центра "Сириус". Указанные направления школьники осваивают очно в новом здании с современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием и с использованием дистанционных технологий.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 10:25Амурская область
Орлов: организации профобразования Приамурья должны работать с бизнесом
 
ОбществоВасилий Орлов (губернатор)КитайРЖДГазпромТранснефтьАмурская область
 
 
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