06:44 03.11.2022 (обновлено: 06:45 03.11.2022)
Губернатор Приамурья дал советы для роста центру поддержки одаренных детей
Орлов посоветовал центру поддержки одаренных детей в Приамурье работать с инвесторами
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил активизировать сотрудничество Центра выявления и поддержки одаренных детей "Вега" с крупными компаниями, в том числе китайскими инвесторами, сообщает правительство региона.
"Центр "Вега" создан для развития талантов молодежи, и для большей эффективности он должен вести практико-ориентированную работу. К сотрудничеству необходимо привлекать крупные компании, которые заинтересованы в квалифицированных сотрудниках и при этом имеют ресурсы для их подготовки. В их числе РЖД, крупные банки, "Газпром", "Транснефть". Особо рекомендую рассмотреть взаимодействие с инвесторами, которые к нам заходят в рамках российско-китайских отношений, они остро заинтересованы в специалистах разных направлений, знающих китайский язык", – сказал Орлов.
Руководитель "Веги" Максим Семин отметил, что в этом году поставлена цель расширить географию участников проектов, также расширена тематическая линейка образовательных программ. Участниками проекта "Вега" стали 28 муниципалитетов. Перечень реализованных и планируемых к реализации программ центра вырос с 92 до 114.
Программы и проекты центра позволяют качественно подготовить обучающихся к уровневым региональным и всероссийским этапам конкурсных мероприятий, в том числе из перечня Государственного информационного ресурса базы данных одаренных детей. На сегодня в ГИРе зарегистрировано 2207 амурских школьников.
По рекомендации Орлова центр совместно с Благовещенским политехническим колледжем и Институтом Конфуция БГПУ сформировал программу курсовой подготовки старшеклассников области по китайскому языку. Она предусматривает один год обучения на площадке БПК с последующей сдачей вступительных экзаменов и поступлением на второй курс Хэйхэйского университета (КНР), факультет китайского языка.
"Вега" – организация по выявлению и поддержке одаренных детей, созданная в рамках нацпроекта "Образование". Дети развивают свои способности по трем направлениям: "Наука", "Искусство" и "Спорт". Эти программы лежат в основе работы центра "Сириус". Указанные направления школьники осваивают очно в новом здании с современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием и с использованием дистанционных технологий.