https://ria.ru/20221103/priamure-1828848726.html

Губернатор Приамурья дал советы для роста центру поддержки одаренных детей

Губернатор Приамурья дал советы для роста центру поддержки одаренных детей - РИА Новости, 03.11.2022

Губернатор Приамурья дал советы для роста центру поддержки одаренных детей

Глава Приамурья Василий Орлов поручил активизировать сотрудничество Центра выявления и поддержки одаренных детей "Вега" с крупными компаниями, в том числе... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T06:44

2022-11-03T06:44

2022-11-03T06:45

общество

василий орлов (губернатор)

китай

ржд

газпром

транснефть

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил активизировать сотрудничество Центра выявления и поддержки одаренных детей "Вега" с крупными компаниями, в том числе китайскими инвесторами, сообщает правительство региона."Центр "Вега" создан для развития талантов молодежи, и для большей эффективности он должен вести практико-ориентированную работу. К сотрудничеству необходимо привлекать крупные компании, которые заинтересованы в квалифицированных сотрудниках и при этом имеют ресурсы для их подготовки. В их числе РЖД, крупные банки, "Газпром", "Транснефть". Особо рекомендую рассмотреть взаимодействие с инвесторами, которые к нам заходят в рамках российско-китайских отношений, они остро заинтересованы в специалистах разных направлений, знающих китайский язык", – сказал Орлов.Руководитель "Веги" Максим Семин отметил, что в этом году поставлена цель расширить географию участников проектов, также расширена тематическая линейка образовательных программ. Участниками проекта "Вега" стали 28 муниципалитетов. Перечень реализованных и планируемых к реализации программ центра вырос с 92 до 114.Программы и проекты центра позволяют качественно подготовить обучающихся к уровневым региональным и всероссийским этапам конкурсных мероприятий, в том числе из перечня Государственного информационного ресурса базы данных одаренных детей. На сегодня в ГИРе зарегистрировано 2207 амурских школьников.По рекомендации Орлова центр совместно с Благовещенским политехническим колледжем и Институтом Конфуция БГПУ сформировал программу курсовой подготовки старшеклассников области по китайскому языку. Она предусматривает один год обучения на площадке БПК с последующей сдачей вступительных экзаменов и поступлением на второй курс Хэйхэйского университета (КНР), факультет китайского языка."Вега" – организация по выявлению и поддержке одаренных детей, созданная в рамках нацпроекта "Образование". Дети развивают свои способности по трем направлениям: "Наука", "Искусство" и "Спорт". Эти программы лежат в основе работы центра "Сириус". Указанные направления школьники осваивают очно в новом здании с современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием и с использованием дистанционных технологий.

https://ria.ru/20221031/priamure-1828022327.html

https://ria.ru/20221024/priamure-1826182983.html

китай

амурская область

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общество, василий орлов (губернатор), китай, ржд, газпром, транснефть, амурская область