https://ria.ru/20221103/prezident-1829134229.html

Болсонару отказался участвовать в саммите G20, сообщили СМИ

Болсонару отказался участвовать в саммите G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2022

Болсонару отказался участвовать в саммите G20, сообщили СМИ

Бразильский лидер Жаир Болсонару решил отказаться от участия в саммите "Большой двадцатки" в Индонезии после поражения на воскресных выборах, сообщило издание... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:35

2022-11-03T22:35

2022-11-03T22:35

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

карлос франса

индонезия

бали

бразилия

большая двадцатка

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МЕХИКО, 3 ноя - РИА Новости. Бразильский лидер Жаир Болсонару решил отказаться от участия в саммите "Большой двадцатки" в Индонезии после поражения на воскресных выборах, сообщило издание Metropoles."Президент Жаир Болсонару принял решение отменить свое участие в саммите G20, который пройдет с 15 по 16 числа текущего месяца на Бали, Индонезия", - сообщило издание, не раскрывая источников этой информации.По информации Metropoles, Болсонару принял это решение после поражения от Луиса Инасиу Лулы да Силвы в прошлое воскресенье, теперь представлять страну на саммите будет министр иностранных дел Карлос Франса.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.

https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1829091364.html

https://ria.ru/20221103/g20-1828934944.html

индонезия

бали

бразилия

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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, карлос франса, индонезия, бали, бразилия, большая двадцатка