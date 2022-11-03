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Болсонару отказался участвовать в саммите G20, сообщили СМИ
Болсонару отказался участвовать в саммите G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Болсонару отказался участвовать в саммите G20, сообщили СМИ
Бразильский лидер Жаир Болсонару решил отказаться от участия в саммите "Большой двадцатки" в Индонезии после поражения на воскресных выборах, сообщило издание... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:35
2022-11-03T22:35
2022-11-03T22:35
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
карлос франса
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МЕХИКО, 3 ноя - РИА Новости. Бразильский лидер Жаир Болсонару решил отказаться от участия в саммите "Большой двадцатки" в Индонезии после поражения на воскресных выборах, сообщило издание Metropoles."Президент Жаир Болсонару принял решение отменить свое участие в саммите G20, который пройдет с 15 по 16 числа текущего месяца на Бали, Индонезия", - сообщило издание, не раскрывая источников этой информации.По информации Metropoles, Болсонару принял это решение после поражения от Луиса Инасиу Лулы да Силвы в прошлое воскресенье, теперь представлять страну на саммите будет министр иностранных дел Карлос Франса.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, карлос франса, индонезия, бали, бразилия, большая двадцатка
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Карлос Франса, Индонезия, Бали, Бразилия, Большая двадцатка
Болсонару отказался участвовать в саммите G20, сообщили СМИ
Metropoles: президент Бразилии Болсонару отказался участвовать в саммите G20 в Индонезии