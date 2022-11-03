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В Самаре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции - РИА Новости, 03.11.2022
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В Самаре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции
В Самаре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции - РИА Новости, 03.11.2022
В Самаре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в Самаре, сообщила пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:31
2022-11-03T15:32
происшествия
самара
самарская область
россия
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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в Самаре, сообщила пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, рано утром 2 ноября около одного из домов на улице 22 Партсъезда было обнаружено тело 30-летней девушки с колото-резаным ранением груди. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитой оказалась сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних, в то утро она была не при исполнении. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве."На основании анализа собранной информации сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области был задержан мужчина 1989 года рождения, причастный к совершению преступления", - говорится в сообщении.По версии следствия, молодой человек познакомился с погибшей накануне вечером в одном из развлекательных заведений Самары, где между ними произошла ссора, во время которой он ударил девушку ножом в грудь, а затем скрылся.По данным полиции, подозреваемого задержал начальник управления уголовного розыска ГУМВД по Самарской области Павел Жилюнов, который первым прибыл по адресу, где мог находиться предполагаемый преступник. Полковник полиции обратил внимание на уходящего во дворы домов мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Задержанным, по данным ГУМВД, оказался ранее судимый 33-летний мужчина.
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происшествия, самара, самарская область, россия
Происшествия, Самара, Самарская область, Россия
15:31 03.11.2022 (обновлено: 15:32 03.11.2022)
 
В Самаре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции

В Самаре по подозрению в убийстве сотрудницы полиции задержали ранее судимого мужчину

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в Самаре, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
По данным ведомства, рано утром 2 ноября около одного из домов на улице 22 Партсъезда было обнаружено тело 30-летней девушки с колото-резаным ранением груди. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитой оказалась сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних, в то утро она была не при исполнении. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
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"На основании анализа собранной информации сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области был задержан мужчина 1989 года рождения, причастный к совершению преступления", - говорится в сообщении.
По версии следствия, молодой человек познакомился с погибшей накануне вечером в одном из развлекательных заведений Самары, где между ними произошла ссора, во время которой он ударил девушку ножом в грудь, а затем скрылся.
По данным полиции, подозреваемого задержал начальник управления уголовного розыска ГУМВД по Самарской области Павел Жилюнов, который первым прибыл по адресу, где мог находиться предполагаемый преступник. Полковник полиции обратил внимание на уходящего во дворы домов мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Задержанным, по данным ГУМВД, оказался ранее судимый 33-летний мужчина.
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