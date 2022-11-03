https://ria.ru/20221103/poteri-1828894293.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу - РИА Новости, 03.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу
Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 60 человек, гаубицу М777, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:13
2022-11-03T11:13
2022-11-03T11:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
народная милиция днр
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820049389_0:99:2937:1751_1920x0_80_0_0_5e2c80ca707c5e7c50aab3eb7d452f9e.jpg
ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 60 человек, гаубицу М777, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника, сообщила в четверг Народная милиция Донецкой Народной Республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка (Т-64БМ и Т-72М1), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), танк (Т-64БМ), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.
https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828817710.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820049389_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_6c61a2ea3965a27777c3f3e26af71ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, народная милиция днр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Народная милиция ДНР, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 60 человек и гаубицу