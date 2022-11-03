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ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/poteri-1828894293.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу - РИА Новости, 03.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу
Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 60 человек, гаубицу М777, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:13
2022-11-03T11:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
народная милиция днр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 60 человек, гаубицу М777, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника, сообщила в четверг Народная милиция Донецкой Народной Республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка (Т-64БМ и Т-72М1), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), танк (Т-64БМ), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.
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донецкая народная республика, россия, народная милиция днр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Народная милиция ДНР, Украина, Вооруженные силы Украины
11:13 03.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 60 человек и гаубицу

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПулеметчик подразделения "Барс-16" ("Кубань") на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Пулеметчик подразделения "Барс-16" ("Кубань") на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 60 человек, гаубицу М777, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника, сообщила в четверг Народная милиция Донецкой Народной Республики.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка (Т-64БМ и Т-72М1), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), танк (Т-64БМ), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияНародная милиция ДНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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