https://ria.ru/20221103/poteri-1828894293.html

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу - РИА Новости, 03.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 60 человек и гаубицу

Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 60 человек, гаубицу М777, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:13

2022-11-03T11:13

2022-11-03T11:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

народная милиция днр

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 60 человек, гаубицу М777, два танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника, сообщила в четверг Народная милиция Донецкой Народной Республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка (Т-64БМ и Т-72М1), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), танк (Т-64БМ), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.

https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828817710.html

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донецкая народная республика, россия, народная милиция днр, украина, вооруженные силы украины