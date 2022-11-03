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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек и два БТР
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек и два БТР - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек и два БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Луганской Народной Республике до 40 военнослужащих, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:19
2022-11-03T10:19
2022-11-03T10:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Луганской Народной Республике до 40 военнослужащих, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, народная милиция лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины
10:19 03.11.2022 (обновлено: 10:57 03.11.2022)
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек и два БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 40 человек и два БТР