https://ria.ru/20221103/poteri-1828873917.html

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек и два БТР

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек и два БТР - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек и два БТР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Луганской Народной Республике до 40 военнослужащих, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:19

2022-11-03T10:19

2022-11-03T10:57

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

народная милиция лнр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c89eb1ea2dfb9ea65f1b8a20c9f774c0.jpg

ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Луганской Народной Республике до 40 военнослужащих, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, россия, народная милиция лнр, вооруженные силы украины