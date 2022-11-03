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Дети передали письма и посылки участникам спецоперации - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/posylki-1829037782.html
Дети передали письма и посылки участникам спецоперации
Дети передали письма и посылки участникам спецоперации - РИА Новости, 03.11.2022
Дети передали письма и посылки участникам спецоперации
Посылки с оригинальными шевронами, наборами термобелья и спальников, а также "Добрыми письмами" передали на фронт участники Российского движения детей и... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:31
2022-11-03T16:32
специальная военная операция на украине
общество
юлия барановская
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
общероссийский народный фронт
дети
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посылки с оригинальными шевронами, наборами термобелья и спальников, а также "Добрыми письмами" передали на фронт участники Российского движения детей и молодежи (РДДМ), груз на передовую доставит амбассадор Народного фронта, телеведущая Юлия Барановская."Хочу сказать огромное спасибо за те важные, полезные и добрые дела, которые вы совершаете вместе с Народным фронтом. Совсем скоро, буквально на днях, я еду на Донбасс и передам письма, шевроны и подарки, которые мы для них подготовили. Вместе с нашими представителями в ЛНР и ДНР Володей Тараненко и Анной Еременко мы вручим все это нашим защитникам. Спасибо вам огромное, вы – большие молодцы. И мы вместе!" – отметила в видеообращении Барановская.Передачу посылок организовали в центральном штабе ОНФ. В основу партии легли шевроны, которые украсят военную форму как талисманы удачи. Эскизы для печати были взяты из коллекции "Отважным и важным", которую месяц пополняли рисунки российских детей в рамках акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ. На момент отбора дети предложили более 700 идей для шевронов. Для пробной партии были отобраны пять вариантов: с российским военнослужащим, которого охраняет ангел, танком, котом Матроскиным, львом Бонифацием и щенком-супергероем."Больше всего мне понравился вариант с котом Матроскиным. Он мудрый и веселый, хоть и ворчит. Еще он очень ценит дружбу, я думаю, как и наши российские солдаты, они вместе, сплочены, а мы поддерживаем их отсюда. Уверена, что такой шеврон обязательно принесет кому-то удачу. Я сама обязательно придумаю свой эскиз. А еще отправлю рисунок на обертку шоколадок для военных!" – рассказала Дарья Ефремова, ученица ГБОУ Школа № 667.Организаторы подчеркнули, что создание коллекции – это не конкурс на лучшую работу, а призыв к действию: быть причастными к новой истории своей страны. И дети стараются: в рамках акции "Добрые письма" военнослужащим передано почти 300 тысяч посланий.Набирает обороты и акция "Мы рядом" для студентов среднего профессионального образования. В производстве термобелья и спальников активно участвуют 167 колледжей из 53 регионов. Через волонтеров #МЫВМЕСТЕ на фронт отправили уже больше сотни наборов. В этот раз "Российское Содружество Колледжей" передало еще два десятка комплектов.
https://ria.ru/20221016/pisma-1824459553.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
луганская народная республика
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общество, юлия барановская, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, дети
Специальная военная операция на Украине, Общество, Юлия Барановская, Донбасс, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Общероссийский народный фронт, Дети
16:31 03.11.2022 (обновлено: 16:32 03.11.2022)
 
Дети передали письма и посылки участникам спецоперации

Российское движение детей и молодежи передало на фронт термобелье, спальники и письма

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВручение бойцам Росгвардии на ЗАЭС рисунков и писем школьников Энергодара
Вручение бойцам Росгвардии на ЗАЭС рисунков и писем школьников Энергодара - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Вручение бойцам Росгвардии на ЗАЭС рисунков и писем школьников Энергодара. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посылки с оригинальными шевронами, наборами термобелья и спальников, а также "Добрыми письмами" передали на фронт участники Российского движения детей и молодежи (РДДМ), груз на передовую доставит амбассадор Народного фронта, телеведущая Юлия Барановская.
"Хочу сказать огромное спасибо за те важные, полезные и добрые дела, которые вы совершаете вместе с Народным фронтом. Совсем скоро, буквально на днях, я еду на Донбасс и передам письма, шевроны и подарки, которые мы для них подготовили. Вместе с нашими представителями в ЛНР и ДНР Володей Тараненко и Анной Еременко мы вручим все это нашим защитникам. Спасибо вам огромное, вы – большие молодцы. И мы вместе!" – отметила в видеообращении Барановская.
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 20:18Специальная военная операция на Украине
Военным Народной милиции ЛНР передали письма поддержки от российских детей
Передачу посылок организовали в центральном штабе ОНФ. В основу партии легли шевроны, которые украсят военную форму как талисманы удачи. Эскизы для печати были взяты из коллекции "Отважным и важным", которую месяц пополняли рисунки российских детей в рамках акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ. На момент отбора дети предложили более 700 идей для шевронов. Для пробной партии были отобраны пять вариантов: с российским военнослужащим, которого охраняет ангел, танком, котом Матроскиным, львом Бонифацием и щенком-супергероем.
"Больше всего мне понравился вариант с котом Матроскиным. Он мудрый и веселый, хоть и ворчит. Еще он очень ценит дружбу, я думаю, как и наши российские солдаты, они вместе, сплочены, а мы поддерживаем их отсюда. Уверена, что такой шеврон обязательно принесет кому-то удачу. Я сама обязательно придумаю свой эскиз. А еще отправлю рисунок на обертку шоколадок для военных!" – рассказала Дарья Ефремова, ученица ГБОУ Школа № 667.
Организаторы подчеркнули, что создание коллекции – это не конкурс на лучшую работу, а призыв к действию: быть причастными к новой истории своей страны. И дети стараются: в рамках акции "Добрые письма" военнослужащим передано почти 300 тысяч посланий.
Набирает обороты и акция "Мы рядом" для студентов среднего профессионального образования. В производстве термобелья и спальников активно участвуют 167 колледжей из 53 регионов. Через волонтеров #МЫВМЕСТЕ на фронт отправили уже больше сотни наборов. В этот раз "Российское Содружество Колледжей" передало еще два десятка комплектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЮлия БарановскаяДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаОбщероссийский народный фронтДети
 
 
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