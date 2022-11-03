https://ria.ru/20221103/posylki-1829037782.html
Дети передали письма и посылки участникам спецоперации
Дети передали письма и посылки участникам спецоперации - РИА Новости, 03.11.2022
Дети передали письма и посылки участникам спецоперации
Посылки с оригинальными шевронами, наборами термобелья и спальников, а также "Добрыми письмами" передали на фронт участники Российского движения детей и... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:31
2022-11-03T16:31
2022-11-03T16:32
специальная военная операция на украине
общество
юлия барановская
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
общероссийский народный фронт
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824452996_0:53:3454:1996_1920x0_80_0_0_e013db6ba8c15509ac59249347cf9cad.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посылки с оригинальными шевронами, наборами термобелья и спальников, а также "Добрыми письмами" передали на фронт участники Российского движения детей и молодежи (РДДМ), груз на передовую доставит амбассадор Народного фронта, телеведущая Юлия Барановская."Хочу сказать огромное спасибо за те важные, полезные и добрые дела, которые вы совершаете вместе с Народным фронтом. Совсем скоро, буквально на днях, я еду на Донбасс и передам письма, шевроны и подарки, которые мы для них подготовили. Вместе с нашими представителями в ЛНР и ДНР Володей Тараненко и Анной Еременко мы вручим все это нашим защитникам. Спасибо вам огромное, вы – большие молодцы. И мы вместе!" – отметила в видеообращении Барановская.Передачу посылок организовали в центральном штабе ОНФ. В основу партии легли шевроны, которые украсят военную форму как талисманы удачи. Эскизы для печати были взяты из коллекции "Отважным и важным", которую месяц пополняли рисунки российских детей в рамках акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ. На момент отбора дети предложили более 700 идей для шевронов. Для пробной партии были отобраны пять вариантов: с российским военнослужащим, которого охраняет ангел, танком, котом Матроскиным, львом Бонифацием и щенком-супергероем."Больше всего мне понравился вариант с котом Матроскиным. Он мудрый и веселый, хоть и ворчит. Еще он очень ценит дружбу, я думаю, как и наши российские солдаты, они вместе, сплочены, а мы поддерживаем их отсюда. Уверена, что такой шеврон обязательно принесет кому-то удачу. Я сама обязательно придумаю свой эскиз. А еще отправлю рисунок на обертку шоколадок для военных!" – рассказала Дарья Ефремова, ученица ГБОУ Школа № 667.Организаторы подчеркнули, что создание коллекции – это не конкурс на лучшую работу, а призыв к действию: быть причастными к новой истории своей страны. И дети стараются: в рамках акции "Добрые письма" военнослужащим передано почти 300 тысяч посланий.Набирает обороты и акция "Мы рядом" для студентов среднего профессионального образования. В производстве термобелья и спальников активно участвуют 167 колледжей из 53 регионов. Через волонтеров #МЫВМЕСТЕ на фронт отправили уже больше сотни наборов. В этот раз "Российское Содружество Колледжей" передало еще два десятка комплектов.
https://ria.ru/20221016/pisma-1824459553.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824452996_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_b3a1a8911c84419dc7a10edf70f7bfb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, юлия барановская, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, дети
Специальная военная операция на Украине, Общество, Юлия Барановская, Донбасс, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Общероссийский народный фронт, Дети
16:31 03.11.2022 (обновлено: 16:32 03.11.2022)
Дети передали письма и посылки участникам спецоперации
Российское движение детей и молодежи передало на фронт термобелье, спальники и письма
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посылки с оригинальными шевронами, наборами термобелья и спальников, а также "Добрыми письмами" передали на фронт участники Российского движения детей и молодежи (РДДМ), груз на передовую доставит амбассадор Народного фронта, телеведущая Юлия Барановская.
"Хочу сказать огромное спасибо за те важные, полезные и добрые дела, которые вы совершаете вместе с Народным фронтом. Совсем скоро, буквально на днях, я еду на Донбасс и передам письма, шевроны и подарки, которые мы для них подготовили. Вместе с нашими представителями в ЛНР и ДНР Володей Тараненко и Анной Еременко мы вручим все это нашим защитникам. Спасибо вам огромное, вы – большие молодцы. И мы вместе!" – отметила в видеообращении Барановская.
Передачу посылок организовали в центральном штабе ОНФ. В основу партии легли шевроны, которые украсят военную форму как талисманы удачи. Эскизы для печати были взяты из коллекции "Отважным и важным", которую месяц пополняли рисунки российских детей в рамках акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ. На момент отбора дети предложили более 700 идей для шевронов. Для пробной партии были отобраны пять вариантов: с российским военнослужащим, которого охраняет ангел, танком, котом Матроскиным, львом Бонифацием и щенком-супергероем.
"Больше всего мне понравился вариант с котом Матроскиным. Он мудрый и веселый, хоть и ворчит. Еще он очень ценит дружбу, я думаю, как и наши российские солдаты, они вместе, сплочены, а мы поддерживаем их отсюда. Уверена, что такой шеврон обязательно принесет кому-то удачу. Я сама обязательно придумаю свой эскиз. А еще отправлю рисунок на обертку шоколадок для военных!" – рассказала Дарья Ефремова, ученица ГБОУ Школа № 667.
Организаторы подчеркнули, что создание коллекции – это не конкурс на лучшую работу, а призыв к действию: быть причастными к новой истории своей страны. И дети стараются: в рамках акции "Добрые письма" военнослужащим передано почти 300 тысяч посланий.
Набирает обороты и акция "Мы рядом" для студентов среднего профессионального образования. В производстве термобелья и спальников активно участвуют 167 колледжей из 53 регионов. Через волонтеров #МЫВМЕСТЕ на фронт отправили уже больше сотни наборов. В этот раз "Российское Содружество Колледжей" передало еще два десятка комплектов.