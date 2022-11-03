https://ria.ru/20221103/posylki-1829037782.html

Дети передали письма и посылки участникам спецоперации

Дети передали письма и посылки участникам спецоперации - РИА Новости, 03.11.2022

Дети передали письма и посылки участникам спецоперации

Посылки с оригинальными шевронами, наборами термобелья и спальников, а также "Добрыми письмами" передали на фронт участники Российского движения детей и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:31

2022-11-03T16:31

2022-11-03T16:32

специальная военная операция на украине

общество

юлия барановская

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

общероссийский народный фронт

дети

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посылки с оригинальными шевронами, наборами термобелья и спальников, а также "Добрыми письмами" передали на фронт участники Российского движения детей и молодежи (РДДМ), груз на передовую доставит амбассадор Народного фронта, телеведущая Юлия Барановская."Хочу сказать огромное спасибо за те важные, полезные и добрые дела, которые вы совершаете вместе с Народным фронтом. Совсем скоро, буквально на днях, я еду на Донбасс и передам письма, шевроны и подарки, которые мы для них подготовили. Вместе с нашими представителями в ЛНР и ДНР Володей Тараненко и Анной Еременко мы вручим все это нашим защитникам. Спасибо вам огромное, вы – большие молодцы. И мы вместе!" – отметила в видеообращении Барановская.Передачу посылок организовали в центральном штабе ОНФ. В основу партии легли шевроны, которые украсят военную форму как талисманы удачи. Эскизы для печати были взяты из коллекции "Отважным и важным", которую месяц пополняли рисунки российских детей в рамках акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ. На момент отбора дети предложили более 700 идей для шевронов. Для пробной партии были отобраны пять вариантов: с российским военнослужащим, которого охраняет ангел, танком, котом Матроскиным, львом Бонифацием и щенком-супергероем."Больше всего мне понравился вариант с котом Матроскиным. Он мудрый и веселый, хоть и ворчит. Еще он очень ценит дружбу, я думаю, как и наши российские солдаты, они вместе, сплочены, а мы поддерживаем их отсюда. Уверена, что такой шеврон обязательно принесет кому-то удачу. Я сама обязательно придумаю свой эскиз. А еще отправлю рисунок на обертку шоколадок для военных!" – рассказала Дарья Ефремова, ученица ГБОУ Школа № 667.Организаторы подчеркнули, что создание коллекции – это не конкурс на лучшую работу, а призыв к действию: быть причастными к новой истории своей страны. И дети стараются: в рамках акции "Добрые письма" военнослужащим передано почти 300 тысяч посланий.Набирает обороты и акция "Мы рядом" для студентов среднего профессионального образования. В производстве термобелья и спальников активно участвуют 167 колледжей из 53 регионов. Через волонтеров #МЫВМЕСТЕ на фронт отправили уже больше сотни наборов. В этот раз "Российское Содружество Колледжей" передало еще два десятка комплектов.

https://ria.ru/20221016/pisma-1824459553.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, юлия барановская, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, дети