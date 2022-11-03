https://ria.ru/20221103/posol-1829038377.html

Посол Эр-Рияда обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива

Посол Эр-Рияда обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива - РИА Новости, 03.11.2022

Посол Эр-Рияда обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда, стороны обсудили ситуацию в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:33

2022-11-03T16:33

2022-11-03T16:33

в мире

александр грушко

россия

мид ирана

саудовская аравия

иран

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда, стороны обсудили ситуацию в зоне Персидского залива, сообщил МИД РФ. Встреча прошла на фоне сообщений западной прессы, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории."Был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива. Отмечена необходимость задействования политико-дипломатических средств для преодоления противоречий и поиска путей укрепления безопасности государств региона. Рассмотрены также некоторые практические вопросы наращивания многопланового российско-саудовского взаимодействия", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров посла Саудовской Аравии с замглавы МИД РФ.Газета Wall Street Journal во вторник сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что западные страны намеренно нагнетают атмосферу против Ирана. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает установление и укрепление стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока на основе конструктивного взаимодействия со своими соседями.

https://ria.ru/20221102/lavrov-1828735485.html

россия

саудовская аравия

иран

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