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Посол Эр-Рияда обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива - РИА Новости, 03.11.2022
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Посол Эр-Рияда обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива
Посол Эр-Рияда обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива - РИА Новости, 03.11.2022
Посол Эр-Рияда обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда, стороны обсудили ситуацию в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:33
2022-11-03T16:33
в мире
александр грушко
россия
мид ирана
саудовская аравия
иран
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда, стороны обсудили ситуацию в зоне Персидского залива, сообщил МИД РФ. Встреча прошла на фоне сообщений западной прессы, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории."Был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива. Отмечена необходимость задействования политико-дипломатических средств для преодоления противоречий и поиска путей укрепления безопасности государств региона. Рассмотрены также некоторые практические вопросы наращивания многопланового российско-саудовского взаимодействия", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров посла Саудовской Аравии с замглавы МИД РФ.Газета Wall Street Journal во вторник сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что западные страны намеренно нагнетают атмосферу против Ирана. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает установление и укрепление стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока на основе конструктивного взаимодействия со своими соседями.
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саудовская аравия
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в мире, александр грушко, россия, мид ирана, саудовская аравия, иран
В мире, Александр Грушко, Россия, МИД Ирана, Саудовская Аравия, Иран
16:33 03.11.2022
 
Посол Эр-Рияда обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива

Посол Саудовской Аравии Аль-Ахмед обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда, стороны обсудили ситуацию в зоне Персидского залива, сообщил МИД РФ. Встреча прошла на фоне сообщений западной прессы, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории.
"Был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива. Отмечена необходимость задействования политико-дипломатических средств для преодоления противоречий и поиска путей укрепления безопасности государств региона. Рассмотрены также некоторые практические вопросы наращивания многопланового российско-саудовского взаимодействия", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров посла Саудовской Аравии с замглавы МИД РФ.
Газета Wall Street Journal во вторник сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что западные страны намеренно нагнетают атмосферу против Ирана. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает установление и укрепление стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока на основе конструктивного взаимодействия со своими соседями.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 17:22
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива
 
В миреАлександр ГрушкоРоссияМИД ИранаСаудовская АравияИран
 
 
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