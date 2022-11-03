https://ria.ru/20221103/posol-1828898310.html
Посол Британии покинула МИД
Посол Британии покинула МИД - РИА Новости, 03.11.2022
Посол Британии покинула МИД
Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула МИД России, куда ее вызывали в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь, передает... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:21
2022-11-03T11:21
2022-11-03T18:15
в мире
дебора броннерт
россия
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
севастополь
украина
республика крым
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула МИД России, куда ее вызывали в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь, передает корреспондент РИА Новости.Броннерт пробыла в МИД более получаса. От комментариев прессе она отказалась. На входе посла встречала группа студентов, которые скандировали "Великобритания — страна-террорист", однако они не дождались ее выхода из министерства.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Броннерт будет вызвана в МИД в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь. Российская сторона представит британскому послу материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота. "И я вам обещаю, что эти же материалы — плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, — с ними также будет ознакомлена широкая общественность", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20221102/truss-1828675525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дебора броннерт, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), севастополь, украина, республика крым
В мире, Дебора Броннерт, Россия, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Севастополь, Украина, Республика Крым
11:21 03.11.2022 (обновлено: 18:15 03.11.2022)
Посол Британии покинула МИД
Посол Британии Броннерт покинула МИД, куда была вызвана в связи с атакой на Севастополь