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Посол Британии покинула МИД - РИА Новости, 03.11.2022
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Посол Британии покинула МИД
Посол Британии покинула МИД - РИА Новости, 03.11.2022
Посол Британии покинула МИД
Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула МИД России, куда ее вызывали в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь, передает... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:21
2022-11-03T18:15
в мире
дебора броннерт
россия
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
севастополь
украина
республика крым
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула МИД России, куда ее вызывали в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь, передает корреспондент РИА Новости.Броннерт пробыла в МИД более получаса. От комментариев прессе она отказалась. На входе посла встречала группа студентов, которые скандировали "Великобритания — страна-террорист", однако они не дождались ее выхода из министерства.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Броннерт будет вызвана в МИД в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь. Российская сторона представит британскому послу материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота. "И я вам обещаю, что эти же материалы — плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, — с ними также будет ознакомлена широкая общественность", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20221102/truss-1828675525.html
россия
великобритания
севастополь
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в мире, дебора броннерт, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), севастополь, украина, республика крым
В мире, Дебора Броннерт, Россия, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Севастополь, Украина, Республика Крым
11:21 03.11.2022 (обновлено: 18:15 03.11.2022)
 
Посол Британии покинула МИД

Посол Британии Броннерт покинула МИД, куда была вызвана в связи с атакой на Севастополь

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД РФ в Москве. 3 ноября 2022
Посол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД РФ в Москве. 3 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД РФ в Москве. 3 ноября 2022
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула МИД России, куда ее вызывали в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь, передает корреспондент РИА Новости.
Броннерт пробыла в МИД более получаса. От комментариев прессе она отказалась. На входе посла встречала группа студентов, которые скандировали "Великобритания — страна-террорист", однако они не дождались ее выхода из министерства.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Броннерт будет вызвана в МИД в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь. Российская сторона представит британскому послу материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота. "И я вам обещаю, что эти же материалы — плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, — с ними также будет ознакомлена широкая общественность", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 14:37
Британии есть что скрывать в деле со взломом телефона Трасс, заявили в МИД
 
В миреДебора БроннертРоссияВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СевастопольУкраинаРеспублика Крым
 
 
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