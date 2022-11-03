https://ria.ru/20221103/posol-1828898310.html

Посол Британии покинула МИД

Посол Британии покинула МИД - РИА Новости, 03.11.2022

Посол Британии покинула МИД

Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула МИД России, куда ее вызывали в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь, передает... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:21

2022-11-03T11:21

2022-11-03T18:15

в мире

дебора броннерт

россия

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

севастополь

украина

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828910480_0:18:3010:1711_1920x0_80_0_0_27df406d9971f95b549593e0893ab1a8.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула МИД России, куда ее вызывали в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь, передает корреспондент РИА Новости.Броннерт пробыла в МИД более получаса. От комментариев прессе она отказалась. На входе посла встречала группа студентов, которые скандировали "Великобритания — страна-террорист", однако они не дождались ее выхода из министерства.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Броннерт будет вызвана в МИД в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь. Российская сторона представит британскому послу материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота. "И я вам обещаю, что эти же материалы — плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, — с ними также будет ознакомлена широкая общественность", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20221102/truss-1828675525.html

россия

великобритания

севастополь

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дебора броннерт, россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), севастополь, украина, республика крым