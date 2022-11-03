10:28 03.11.2022 (обновлено: 13:51 03.11.2022)
Посол Великобритании в Москве прибыла в МИД
Британский посол Броннерт прибыла в МИД России после атаки Украины на Севастополь
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПосол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД России в Москве. 3 ноября 2022
Посол Великобритании Дебора Броннерт у здания МИД России в Москве. 3 ноября 2022
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании Дебора Броннерт вызвана в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь, передает корреспондент РИА Новости.
Броннерт приехала в МИД России в районе 10 часов утра в четверг, перед зданием российского внешнеполитического ведомства до этого уже стояли люди. При подъезде красного джипа марки Jaguar с послом внутри собравшиеся начали скандировать: "Британия — страна-террорист", а также достали плакаты в поддержку этого лозунга.
Броннерт, выйдя из автомобиля, не отреагировала на митинг и не подала виду, что заметила его, молча и не разговаривая с журналистами, она прошла в здание МИД. Собравшиеся же, пришедшие высказать свое недовольство, ушли от здания МИД еще до того, как Броннерт вышла обратно.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Броннерт будет вызвана внешнеполитическое ведомство в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь. Российская сторона представит британскому послу материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота. "И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность", — сказала представитель МИД России.